52 évesen ismét várandós a világhírű színésznő

Hilary Swank az Instagramon jelentette be, hogy várandós harmadik gyermekével. A színésznő azzal vezette fel a videót, hogy sokan kérdezik tőle, milyen projekten dolgozik legközelebb, majd közölte: „ez decemberben jelenik meg”.

Meglepetéssel készült Hilary Swank. Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hilary Swank elárulta, mikor érkezik harmadik gyermeke

A felvételen Swank férjével, az 53 éves Philip Schneiderrel és két gyermekükkel csatlakozott ahhoz az internetes trendhez, amelyben az emberek sötét ruházatukra ragasztott világító pálcikákkal mozgó pálcikafigurákat formáznak.

A videó végén egy apró, világító alak jelent meg a színésznő hasán, ezzel leplezve le, hogy újabb gyermekük érkezik.

Swank 2023 áprilisában adott életet ikreinek, Ohmnak és Ayának. Akkor egy naplementében készült fényképpel osztotta meg a hírt, amelyen karjában tartotta az újszülötteket.

A Millió dolláros bébi sztárja korábban arról beszélt, hogy azért várt sokáig a gyermekvállalással, mert előbb a megfelelő kapcsolatnak és élethelyzetnek kellett kialakulnia.

Swank és Philip Schneider 2018-ban házasodott össze. A színésznő két alkalommal nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat: a Fiúk nem sírnak és a Millió dolláros bébi című filmekben nyújtott alakításáért.