Barátai jelentették be: elhunyt a Hivatali Patkányok színésze

Elhunyt életének 78. évében Richard Riehle, aki leginkább a Hivatali patkányok című filmből Tom Smykowski szerepéről volt ismert.

Elhunyt a Hivatali patkányok Tomja, Richard Riehle. Fotó: ROBYN BECK / AFP

Elhunyt a Hivatali patkányok Tomja, Richard Riehle

Richard barátai a TMZ-nek elmondták, hogy a színész múlt csütörtökön, Los Angelesben, természetes okok következtében halt meg.

A nagy elismerésnek örvendő karakterszínész hosszú hollywoodi pályafutása során több mint 400 produkcióban szerepelt. Riehle legismertebb alakítását a Hivatali patkányok című filmben nyújtotta, amelyben Tomot, az Initech termékmenedzserét játszotta. A karaktert elbocsátják a cégtől, túlél egy cserbenhagyásos gázolást, majd jelentős kártérítéshez jut, amely lehetővé teszi számára, hogy megvalósítsa álmait, és elkészítse a híres "következtetésugró" szőnyeg prototípusát. A film számos emlékezetes jelenete és mondata miatt Tom a kultikus vígjáték egyik kedvelt karakterévé vált.

A TMZ utoljára 2018-ban találkozott Richarddal Los Angelesben, nem sokkal azután, hogy hazatért a Melissa Joan Hart főszereplésével készült A Very Nutty Christmas című ünnepi film forgatásáról, amelyet a Lifetime csatorna számára készítettek.