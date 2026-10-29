A produkció első része generációkat kötött össze Demjén Ferenc örökzöld slágerein keresztül, amelyek új értelmezést kaptak a film történetében. A Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásában ismét fontos szerepet játszanak a legendás Demjén-dalok, amelyek ezúttal is végigkísérik a barátok életének meghatározó pillanatait.
Folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled? története
A történet hat évvel az első rész eseményei után, 2000-ben folytatódik. A nézők újra találkozhatnak a már jól ismert szereplőkkel, és nyomon követhetik a három pár sorsának további alakulását. A cselekmény egyik központi helyszíne természetesen a Balaton, ahol Betti és Csabi esküvője nemcsak a szerelmesek, hanem az egész társaság életében sorsfordító eseménynek ígérkezik.
A filmben több ikonikus Demjén-sláger is felcsendül, köztük a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk, az Iskolatáska, a Mindig ugyanúgy, valamint a Jelszó: Love is. Ezek a dalok nem pusztán zenei betétek, hanem a történet szerves részei, hiszen érzelmileg és dramaturgiailag is aláfestik a főszereplők útját.
Demjén Ferenc is visszatér a filmben
Demjén Ferenc az első részben a pályaudvar várójában tűnt fel és a készítők most is felkérték, hogy egy rövid jelenet erejéig szerepeljen a filmben. Hogy ez miként valósult meg, hamarosan kiderül! A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 november 12-től látható országszerte a mozikban. A rajongók azonban már korábban biztosíthatják helyüket az első vetítésekre: október 29-től megnyílik az előzetes jegyvásárlás lehetősége a filmre, így a leglelkesebb nézők az elsők között válthatnak jegyet a várva várt folytatásra.