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Alig néhány hét van hátra az év egyik legjobban várt magyar filmpremierjéig. November 12-én érkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. Ezúttal nemcsak a jól ismert szereplők térnek vissza, hanem a történet alapját adó dalok szerzője, Demjén Ferenc is újra feltűnik a vásznon.
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Hogyan tudnék élni nélküledMásodik részmozi

A produkció első része generációkat kötött össze Demjén Ferenc örökzöld slágerein keresztül, amelyek új értelmezést kaptak a film történetében. A Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásában ismét fontos szerepet játszanak a legendás Demjén-dalok, amelyek ezúttal is végigkísérik a barátok életének meghatározó pillanatait.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2. egyik jelenetében Demjén egy kislánnyal beszélget utazás közben.
Érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. a mozikba (Fotó: The Orbital Strangers Project)          

Folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled? története

A történet hat évvel az első rész eseményei után, 2000-ben folytatódik. A nézők újra találkozhatnak a már jól ismert szereplőkkel, és nyomon követhetik a három pár sorsának további alakulását. A cselekmény egyik központi helyszíne természetesen a Balaton, ahol Betti és Csabi esküvője nemcsak a szerelmesek, hanem az egész társaság életében sorsfordító eseménynek ígérkezik.

A film plakátján a szereplők együtt mosolyognak a Balaton partján.
A szereplők: Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat, Kirády Marcell (Fotó: Intercom)

A filmben több ikonikus Demjén-sláger is felcsendül, köztük a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk, az Iskolatáska, a Mindig ugyanúgy, valamint a Jelszó: Love is. Ezek a dalok nem pusztán zenei betétek, hanem a történet szerves részei, hiszen érzelmileg és dramaturgiailag is aláfestik a főszereplők útját.

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Demjén Ferenc is visszatér a filmben

Demjén Ferenc az első részben a pályaudvar várójában tűnt fel és a készítők most is felkérték, hogy egy rövid jelenet erejéig szerepeljen a filmben. Hogy ez miként valósult meg, hamarosan kiderül! A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 november 12-től látható országszerte a mozikban. A rajongók azonban már korábban biztosíthatják helyüket az első vetítésekre: október 29-től megnyílik az előzetes jegyvásárlás lehetősége a filmre, így a leglelkesebb nézők az elsők között válthatnak jegyet a várva várt folytatásra.

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