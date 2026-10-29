A produkció első része generációkat kötött össze Demjén Ferenc örökzöld slágerein keresztül, amelyek új értelmezést kaptak a film történetében. A Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásában ismét fontos szerepet játszanak a legendás Demjén-dalok, amelyek ezúttal is végigkísérik a barátok életének meghatározó pillanatait.

Érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. a mozikba (Fotó: The Orbital Strangers Project)

Folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled? története

A történet hat évvel az első rész eseményei után, 2000-ben folytatódik. A nézők újra találkozhatnak a már jól ismert szereplőkkel, és nyomon követhetik a három pár sorsának további alakulását. A cselekmény egyik központi helyszíne természetesen a Balaton, ahol Betti és Csabi esküvője nemcsak a szerelmesek, hanem az egész társaság életében sorsfordító eseménynek ígérkezik.

A szereplők: Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat, Kirády Marcell (Fotó: Intercom)

A filmben több ikonikus Demjén-sláger is felcsendül, köztük a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk, az Iskolatáska, a Mindig ugyanúgy, valamint a Jelszó: Love is. Ezek a dalok nem pusztán zenei betétek, hanem a történet szerves részei, hiszen érzelmileg és dramaturgiailag is aláfestik a főszereplők útját.