Az év egyik legjobban várt magyar filmje kétségkívül a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, Demjén-slágerekre épülő zenés romantikus sikerfilm folytatása november 12-én érkezik a mozikba és a készítők most nyilvánosságra hozták a hivatalos előzetest is. A trailerből a szemfüles rajongók számos izgalmas részletet megtudhatnak a történet folytatásáról.

Nem sokára megérkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? második része (Fotó: The Orbital Strangers Project)

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 előzetese rengeteg kérdést vet fel

Az első rész pillanatok alatt belopta magát a nézők szívébe: több mint egymillió nézőjével az elmúlt harminc év legsikeresebb magyar filmjévé vált. A történetből ismert Kuplung zenekar népszerűsége azóta is töretlen, a formáció nemcsak a vásznon, hanem a való életben is sikert sikerre halmoz. A novemberi mozibemutatót két teltházas Kuplung Aréna-koncert előzi meg.

A film a múltbéli szál eseményei után hat évvel veszi fel a fonalat és arra a kérdésre keresi a választ, ami mindenkit érdekel: mi lesz Gergővel és Eszterrel? Találkoznak? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért? Az események középpontjában Betti és Csabi esküvője áll. A Balatonnál újra összejönnek a barátok, és ismét összefonódik sorsuk. A szereplőknek ezúttal is komoly döntéseket kell meghozniuk: helytállni felnőttként, kiállni önmagukért és egymásért, miközben a múlt sem engedi el őket könnyen. De vajon sikerül megtalálniuk a helyes utat?

Az október 8-án debütáló új előzetes számos további kérdést is felvet. Miért keveredik verekedésbe Gábor az esküvőn? Min akadt ki ennyire Kata? Kihez tartozik a kisfiú? Hogyan próbálja megmenteni a nagy napot Betti és Csabi?

A Kuplung zenekar óriási népszerűségnek örvend (Fotó: GABOR KOTSCHY / The Orbital Strangers Project)

A Hogyan tudnék élni nélküled? második része hamarosan látható lesz a mozikban

A válaszokra már nem kell sokáig várni: november 12-én a mozikba érkezik a várva várt Hogyan tudnék élni nélküled? 2, amely ismét szerelemmel, humorral, újabb örökzöld Demjén-dalokkal és fordulatokkal várja a közönséget.

A film zenéjéről Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője – gondoskodik. A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában megvalósuló zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában érkezik a hazai mozikba.