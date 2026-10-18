Drámai vallomást tett az X-Faktor felfedezettje: a kórházi ágyon hozott sorsfordító döntést

Horváth Alexandra már nyolcéves korában felfedezte, hogy különleges kapcsolat fűzi a zenéhez. Bár korábban más tehetségkutatókban is próbára tette magát, úgy érezte, most érkezett el az a pillanat, amikor valóban megmutathatja, mire képes.

Alig kapott levegőt Horváth Alexandra: súlyos műtét után állt az X-Faktor színpadára.

Fotó: RTL/Facebook

Az X-Faktor legutóbbi válogatójának utolsó fellépőjeként lépett színpadra, produkciója pedig a mentorokat és a közönséget is lenyűgözte. Az állva tapsoló nézők láttán Alexandra sem tudta visszatartani a könnyeit – írta a Blikk.

Horváth Alexandra drámai vallomása

Az énekesnő 19 évesen adott életet gyermekének. Hétéves kislányával, Alízzal rendkívül szoros kapcsolatot ápol, és úgy érzi, az anyaság adott valódi értelmet az életének. Lánya az X-Faktorban is a legnagyobb motivációja: miatta szeretné végigvinni mindazt, amibe belekezdett.

Alexandra szerint gyermeke hozzá hasonlóan akaratos, emellett a balettben és az éneklésben is tehetséges. Bár fiatal anyaként eleinte nehéz volt számára, hogy egészen más életet élt, mint a kortársai, egyetlen pillanatra sem bánta meg a döntését.

Kétszer is kilyukadt a tüdeje

Az énekesnő néhány évvel ezelőtt vendéglátásban dolgozott, amikor váratlanul kilyukadt a tüdeje. Első alkalommal az orvosok nem műtötték meg, abban bíztak, hogy a sérülés magától rendeződik. Néhány hónappal később azonban a probléma megismétlődött.

Alexandra elmondása szerint ekkor szúró fájdalmat érzett, alig kapott levegőt, és csak összegörnyedve jutott némi oxigénhez. A második eset után már azonnal megoperálták, a bal oldali tüdőcsúcsának egy részét pedig eltávolították.

A beavatkozást követően egy ideig megszólalni sem tudott. Ekkor határozta el, hogy változtat az életén, és minden erejével az éneklésért fog küzdeni. Az egészségi problémája miatt ma már öt kilogrammnál nehezebb tárgyat sem emelhet.

A cigarettát is letette

Alexandra 14 éves kora óta dohányzott, a tüdőprobléma után azonban végleg letette a cigarettát. Úgy érzi, a súlyos betegség arra is figyelmeztette, hogy vissza kell térnie ahhoz, amit igazán szeret: az énekléshez.

A történtek után új erővel vágott bele álmai megvalósításába. Az X-Faktor színpadán kapott álló taps pedig azt jelezte számára, hogy érdemes volt tovább harcolnia.