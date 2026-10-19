Horváth Éva: 10 kiló mínusz, visszatért az önbizalma

Horváth Éva balesete után nem figyelt a súlyára, de most a diétájának köszönhetően újra formába lendült. Mutatjuk, minek köszönheti!

Horváth Éva újra mer fotózást vállalni / Fotó: MW Bulvár

– Kijöttem a kórházból, elkezdtem rendesen enni, és semennyit nem mozogtam. Nem azért, mert lusta voltam, hanem egyszerűen képtelen voltam. A testem nem csak megváltozott, hanem eldeformálódott. Már nem ismertem magamra – meséli Éva, aki idén augusztusban döntött a változás mellett.

Horváth Éva diétájáról vallott

– Megtanultam mostanra, hogy az én koromban 90%-ban határozza meg a fogyásunkat az, hogy mit eszünk és azzal mit kezd a szervezetünk és csak 10%-a mozgás. Ezt követi az én módszerem, ami csökkenti az étvágyam és amit megeszem az megfelelően tud hasznosulni, nem lesz azonnal súlyfelesleg belőle.

Horváth Éva balesete utáni diétájának titka: 90:10 aranyszabály

– Van ebben az étvágykorrektorban egy kortalanító pápafűnek nevezett kis csoda, amit sokszor csak a szervezet lomtalanítójaként becéznek. Fontos a szerepe abban, hogy a szervezet zsír és cukoranyagcseréje egyensúlyban legyen. Vagy ott van az indián fügekaktusz, ami kontroll alatt tarja az étvágyat, mivel a rostjai megkötik a zsírok egy részét, így pedig hamarabb jön a teltségérzet és nem kell túlennem magam, már csak azért sem mert újabban sokkal kevesebbet kívánok - nyilatkozta, írja a Fanny magazin.

Ez volt Horváth Éva fogyásának titka

Éva feleslege leginkább a hasán jelentkezett. „Ezt pucolta le a japán gobó. Ő ugyanis a hasi zsírok mérséklésének a bajnoka. Nem beszélve arról, hogy segít fenntartani a normál vércukorszintet, így pedig nem tör rám az egyik pillanatról a másikra egy éhségroham. Szeretem, hogy nem kell behúzni a hasam, nem plötyedt már. Lépten-nyomon megállítanak az utcán, hogy milyen csinos vagyok, hogy csináltam” – meséli büszkén Éva.