Lófarok, bőrdzseki, limbóláz: amikor Magyarország felcsavarta a szőnyeget – retró galéria

Elég volt néhány ütem, és a hétköznapok szürkesége máris távolabb került. A rock and roll világában a felállított gallér és a gondosan megigazított frizura ugyanúgy hozzátartozott a készülődéshez, a Hungária együttes megalapítójának, Fenyő Miki klasszikusával élve: „a galléromat felhajtottam, a hárémat meg hátra dobtam, mától kezdve így hordom...”

A Hungária együttes ünneplése a Sport étteremben abból az alkalomból, hogy az együttes Rock and roll party és a Hotel Menthol című lemeze platinalemez lett. Az ünnepségről az MTV Zenebutik című műsora is tudósított, 1982

Fotó: Fortepan / Gábor Viktor

Hungária és Dolly Roll: a magyar rock and roll láz képekben

Bár a műfajnak korábban is voltak hazai hívei, kétségtelen, hogy a Hungária 1980-as Rock and roll party lemezével új lendületet kapott az ötvenes évek amerikai zenéjét és divatját felidéző hullám. Ez persze nem is csoda, hiszen Fenyő Miklósék látványos színpadi világa egyszerre volt nosztalgikus és friss. Olyan múltat idézett meg, amelyet a fiatal közönség jelentős része személyesen sosem élhetett át.

Az 1981-es Tánc- és popdalfesztiválon a Limbó hintó sikere a televízió előtt ülőkhöz is elvitte ezt a hangulatot. A zene mellé mozdulatok, játék és merész színek érkeztek. A képernyőn látott őriletes lendületet pedig könnyű volt továbbvinni a következő házibuliba.

A Hungária feloszlása után, 1983-ban megalakult Dolly Roll újabb fejezetet nyitott. Dolly jellegzetes hangja és Flipper Öcsi fiatalos jelenléte új arcot adott a folytatásnak. A rajongáshoz már saját kedvencek, kívülről tudott dalok és féltve őrzött zenekari fényképek is tartoztak.

A korabeli felvételek ma ezt az izgalmat hozzák közel. A koncert előtti várakozást, a tánchoz felöltözött fiatalokat, a pillanatot, amikor valaki végre kilépett a parkettre. Egy estére elég volt, hogy jó legyen a zene, és a következő számot még együtt lehessen végigtáncolni.