Több mint tíz kilót fogyott, és saját színházat alapított: így él most a Szomszédok Vágási Jutkája

A mindig mosolygós, derűt sugárzó színésznő, akit az ország Vágási Jutkaként zárt a szívébe, október 3-án ünnepli a születésnapját. Ivancsics Ilona, a Jászai Mari-díjas magyar színművésznő és színigazgató több mint négy évtizede áll a színpadon. Bár neve elválaszthatatlanul összeforrt a gazdag tévétörténelemmel, élete sokkal több egyetlen kultikus karakternél: hivatástudat, küzdeni akarás és a színház iránti olthatatlan szerelem jellemzi a pályáját.

Ivancsics Ilona, a Szomszédok Vágási Jutkája ma ünnepli a születésnapját -Fotó: Szabolcs László

A nagybajomi udvartól a Színművészeti Főiskoláig

Ivancsics Ilona 1960. október 3-án született Kaposváron. Gyermekkorát a Somogy megyei Nagybajomban töltötte kései, egyke gyermekként, ahol a természet közelsége és a családi ház nyugalma határozta meg a mindennapjait. Bár kislányként még táncdalénekesi karrierről álmodozott, a sors végül a színpadi deszkák felé terelte.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolára elsőre felvették, ahol Marton László és Valló Péter osztályában végzett 1983-ban. Diplomája megszerzése után azonnal a József Attila Színházhoz szerződött, később pedig a Soproni Petőfi Színház társulatát erősítette.

Pályája kezdetéről, a kezdeti naiva-szerepekről egy korábbi interjújában így mesélt az Origo hasábjain:

„Nagyon sokáig voltam naiva, a József Attila Színházban szinte csak ilyen szerepeket játszottam. Éveken át voltam naiva, talán túl sokáig is. Pedig vágytam a modernebb, karakterelemzőbb feladatokra.”

Vágási Jutka árnyéka és áldása

1987-ben indult el a Magyar Televízió legendás teleregénye, a Szomszédok, amely egy csapásra országos ismertséget hozott számára. Tizenhárom éven keresztül formálta meg a lelkiismeretes, kissé karót nyelt tanárnőt, Vágási Jutkát. A karakter olyannyira eggyé vált a nevével, hogy az emberek az utcán is Jutkaként szólították meg.

Ivancsics Ilona sosem tagadta meg ezt a korszakot, de színészként időnként szeretett volna kicsit többet belevinni a karakterbe:

„Szerettem volna, ha Jutka szertelenebb, viccesebb, netán gonoszabb lett volna néha, de a stáb ragaszkodott a figurához: ő volt a tiszta, makulátlan tanítónő, a mintaanya, a mintafeleség” – nyilatkozta később a televíziós évekről.