Több mint tíz kilót fogyott, és saját színházat alapított: így él most a Szomszédok Vágási Jutkája

A mindig mosolygós, derűt sugárzó színésznő, akit az ország Vágási Jutkaként zárt a szívébe, október 3-án ünnepli a születésnapját. Ivancsics Ilona, a Jászai Mari-díjas magyar színművésznő és színigazgató több mint négy évtizede áll a színpadon. Bár neve elválaszthatatlanul összeforrt a gazdag tévétörténelemmel, élete sokkal több egyetlen kultikus karakternél: hivatástudat, küzdeni akarás és a színház iránti olthatatlan szerelem jellemzi a pályáját.
A nagybajomi udvartól a Színművészeti Főiskoláig
Ivancsics Ilona 1960. október 3-án született Kaposváron. Gyermekkorát a Somogy megyei Nagybajomban töltötte kései, egyke gyermekként, ahol a természet közelsége és a családi ház nyugalma határozta meg a mindennapjait. Bár kislányként még táncdalénekesi karrierről álmodozott, a sors végül a színpadi deszkák felé terelte.
A Színház- és Filmművészeti Főiskolára elsőre felvették, ahol Marton László és Valló Péter osztályában végzett 1983-ban. Diplomája megszerzése után azonnal a József Attila Színházhoz szerződött, később pedig a Soproni Petőfi Színház társulatát erősítette.
Pályája kezdetéről, a kezdeti naiva-szerepekről egy korábbi interjújában így mesélt az Origo hasábjain:
„Nagyon sokáig voltam naiva, a József Attila Színházban szinte csak ilyen szerepeket játszottam. Éveken át voltam naiva, talán túl sokáig is. Pedig vágytam a modernebb, karakterelemzőbb feladatokra.”
Vágási Jutka árnyéka és áldása
1987-ben indult el a Magyar Televízió legendás teleregénye, a Szomszédok, amely egy csapásra országos ismertséget hozott számára. Tizenhárom éven keresztül formálta meg a lelkiismeretes, kissé karót nyelt tanárnőt, Vágási Jutkát. A karakter olyannyira eggyé vált a nevével, hogy az emberek az utcán is Jutkaként szólították meg.
Ivancsics Ilona sosem tagadta meg ezt a korszakot, de színészként időnként szeretett volna kicsit többet belevinni a karakterbe:
„Szerettem volna, ha Jutka szertelenebb, viccesebb, netán gonoszabb lett volna néha, de a stáb ragaszkodott a figurához: ő volt a tiszta, makulátlan tanítónő, a mintaanya, a mintafeleség” – nyilatkozta később a televíziós évekről.
A sorozat lezárása után a televíziós rendezők nehezebben találták meg a szerepekkel, de ő nem adta fel: ahelyett, hogy a felkérésekre várt volna, saját kezébe vette a sorsát.
A színházalapító és Ivancsics Ilona fogyása
2007-ben megalapította saját színházát, a Száguldó Orfeumot, amely később Ivancsics Ilona és Színtársai néven működött tovább. Szentendrei bázissal és országos turnékkal bebizonyította, hogy nemcsak kiváló színésznő, hanem tehetséges kulturális menedzser is, aki képes magas színvonalú, kamarajellegű előadásokat eljuttatni a közönséghez.
Az elmúlt évek komoly magánéleti és szakmai kihívások elé állították, miután véget ért a hosszú kapcsolata, és a társulat működtetése is nehézségekbe ütközött. Ennek ellenére a színésznő erőt merített a nehézségekből. Nemrégiben radikális életmódváltásba kezdett, több mint tíz kilót fogyott, visszanyerte kirobbanó formáját és önbizalmát.
A Ridikül magazinnak adott interjújában így vallott erről a belső és külső átalakulásról:
„Nehéz időszakot éltem meg, de most minden a helyére került... Kellett egy kis idő, amíg letisztultak a dolgok, de most nagyon jól érzem magam a bőrömben.”
Elismert életmű
A szakma és a szülőföld sem feledkezett meg a művésznőről. Pályafutása elismeréseként Jászai Mari-díjjal tüntették ki, valamint szűkebb pátriája, Nagybajom díszpolgárává választotta.
Október 3-án Ivancsics Ilona nemcsak az éveket, hanem egy gazdag, küzdelmes, de rendkívül sikeres művészpályát is ünnepel. Példája megmutatja, hogy a legnagyobb hullámvölgyek után is van megújulás, és hogy a közönség szeretete a legbiztosabb kapaszkodó egy színész életében. Isten éltesse sokáig művésznőt!