„Utoljára megsimogattam a kislányomat” – megtörte a csendet Jákli Mónika édesanyja

Jákli Mónika január 21-én, 31 éves korában vesztette életét autóbalesetben. Édesanyja azóta is próbál együtt élni a felfoghatatlan veszteséggel. A Blikknek adott interjúban arról beszélt, hogy lányával rendkívül szoros kapcsolatuk volt: mindent megbeszéltek, naponta keresték egymást, és a nehéz időszakokban is számíthattak egymásra.
A tragédia előtti napon még nevetve beszélgettek. Mónika fényképeket küldött Zoráról, édesanyja pedig azt kérdezgette, hogyan készítette a felvételeket. Akkor még egyikük sem tudhatta, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésük.
Jákli Mónika édesanyja reménykedett, hogy lánya még él
Másnap hajnalban azonban megérkeztek a hívások és az üzenetek. Maya elmondása szerint reggel fél hat körül nézett rá a telefonjára, majd egy ismerősétől tudta meg, hogy lánya súlyos balesetet szenvedett, és a dunaszerdahelyi kórházba szállították.
Azonnal útnak indult Ausztriából. Végig abban reménykedett, hogy Mónika életben van.
A kórházban azonban az orvos közölte vele: nem tudták megmenteni a lányát. Maya ragaszkodott ahhoz, hogy láthassa őt, és még egyszer hozzáérhessen.
– Megsimogattam a kislányomat, akkor utoljára, és közben végig az járt a fejemben, hogy ennek fordítva kéne lennie. Nem nekem kéne őt temetnem és gyászolnom – idézte fel a búcsút.
Az édesanya az interjúban határozottan cáfolta azt a korábban terjedő állítást, hogy Mónikát autóval üldözték volna a baleset előtt.
A temetés emléke is fájdalmas számára. Mint mondta, rosszul érintette, hogy Boráros Gábor a helyszínen interjút adott. Úgy érezte, azon a napon a család gyászának és a méltó búcsúnak kellett volna előtérbe kerülnie.
Maya a sportolóval kialakult vitájáról is elmondta a saját álláspontját. Visszautasította, hogy el akarta volna venni Zorát az édesapjától, és tagadta, hogy ő tett volna bejelentést a gyámügynél. Állítása szerint névtelen bejelentés történt, amelyhez neki nem volt köze.
Beszámolója szerint azért kérte a kapcsolattartás hivatalos rendezését, mert a korábbi szóbeli megállapodások rendszeresen változtak, ez pedig bizonytalanságot okozott.
Az édesanya elmondása alapján a bírósági döntés értelmében Zora vasárnap délelőtt 11 órától kedd este 6 óráig lehet nála. Emellett más napokon is segít az óvodába járásban, amiért Ausztriából ingázik. A Borárossal kapcsolatos állítások Maya beszámolóját tükrözik; a megadott interjú nem tartalmazza a sportoló ezekre adott válaszát.
A nagymama hangsúlyozta: igyekszik megóvni unokáját a felnőttek konfliktusától. Amikor együtt vannak, félreteszi a telefonját, játszanak, sütnek és főznek. Zora mozdulataiban, mosolyában minduntalan a lányát látja.
Új otthonában Mónika fényképei, bútorai és személyes tárgyai is helyet kaptak. Maya ezekkel is szeretné megőrizni lánya emlékét, és ismerős, biztonságos környezetet teremteni az unokájának.
A kislány felismerte édesanyja holmijait. A nagymama pedig megígérte neki, hogy ha felnő, őrizheti és használhatja majd azokat.
A legnehezebb pillanatok mégis azok, amikor Zora az édesanyjáról kérdez.
– Ha Zora felnéz az égre, és meglátja a csillagokat, mindig azt kérdezi, hogy a legfényesebb csillag ott fent, az anyukája ugye… – mesélte Maya.
Ilyenkor könnyeivel küzdve próbál megnyugtató választ adni. Azt szeretné, hogy unokája úgy nőjön fel: tudja, milyen volt az édesanyja, és mennyire szerette őt.
– Hihetetlen fájdalom van a szívemben, és nekem Zora ad erőt ahhoz, hogy ezt valahogy kibírjam – mondta a gyászoló édesanya.