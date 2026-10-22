„Utoljára megsimogattam a kislányomat” – megtörte a csendet Jákli Mónika édesanyja

Jákli Mónika január 21-én, 31 éves korában vesztette életét autóbalesetben. Édesanyja azóta is próbál együtt élni a felfoghatatlan veszteséggel. A Blikknek adott interjúban arról beszélt, hogy lányával rendkívül szoros kapcsolatuk volt: mindent megbeszéltek, naponta keresték egymást, és a nehéz időszakokban is számíthattak egymásra.

Jákli Mónika

Fotó: YouTube

A tragédia előtti napon még nevetve beszélgettek. Mónika fényképeket küldött Zoráról, édesanyja pedig azt kérdezgette, hogyan készítette a felvételeket. Akkor még egyikük sem tudhatta, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésük.

Jákli Mónika édesanyja reménykedett, hogy lánya még él

Másnap hajnalban azonban megérkeztek a hívások és az üzenetek. Maya elmondása szerint reggel fél hat körül nézett rá a telefonjára, majd egy ismerősétől tudta meg, hogy lánya súlyos balesetet szenvedett, és a dunaszerdahelyi kórházba szállították.

Azonnal útnak indult Ausztriából. Végig abban reménykedett, hogy Mónika életben van.

A kórházban azonban az orvos közölte vele: nem tudták megmenteni a lányát. Maya ragaszkodott ahhoz, hogy láthassa őt, és még egyszer hozzáérhessen.

– Megsimogattam a kislányomat, akkor utoljára, és közben végig az járt a fejemben, hogy ennek fordítva kéne lennie. Nem nekem kéne őt temetnem és gyászolnom – idézte fel a búcsút.

Az édesanya az interjúban határozottan cáfolta azt a korábban terjedő állítást, hogy Mónikát autóval üldözték volna a baleset előtt.

Jákli Mónika sírjánál Boráros Gábor

Fotó: MW Bulvár

A temetés emléke is fájdalmas számára. Mint mondta, rosszul érintette, hogy Boráros Gábor a helyszínen interjút adott. Úgy érezte, azon a napon a család gyászának és a méltó búcsúnak kellett volna előtérbe kerülnie.

Maya a sportolóval kialakult vitájáról is elmondta a saját álláspontját. Visszautasította, hogy el akarta volna venni Zorát az édesapjától, és tagadta, hogy ő tett volna bejelentést a gyámügynél. Állítása szerint névtelen bejelentés történt, amelyhez neki nem volt köze.

Beszámolója szerint azért kérte a kapcsolattartás hivatalos rendezését, mert a korábbi szóbeli megállapodások rendszeresen változtak, ez pedig bizonytalanságot okozott.