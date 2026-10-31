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síremlék

Megrendítő látvány fogadja a látogatókat Jákli Mónika sírjánál

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2026 januárjában vesztette életét az ismert magyar influenszer. Jákli Mónika tragikus halála után kilenc hónappal elkészült a síremléke is.
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síremlékBoráros GáborJákli Mónikahalál

Kilenc hónappal tragikus halála után elkészült Jákli Mónika síremléke. A januárban, mindössze 31 évesen elhunyt influenszer és fitneszmodell sírjánál halottak napjára állították fel az új emlékművet, amelyről a Blikk számolt be október végén.

Jákli Mónika, Boráros Gábor, JákliMónika, BorárosGábor, 20260129 Szlovákia, Alistal Autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika temetése. fotó: Szabolcs László SZL MW Bulvár képen: exe, Boráros Gábor
Jákli Mónika sírjánál Boráros Gábor
Fotó: MW Bulvár

Jákli Mónika sírja korábban egészen másképpen nézett ki. Az Origo májusban, a Bors alapján még arról írt, hogy a fiatal nő nyughelyét négy hónappal a tragédia után is friss virágok borították. Mostanra azonban elkészült a síremlék, amely a fiatalon elhunyt édesanya emlékét őrzi.

Kilenc hónapja történt Jákli Mónika tragikus balesete

A fitneszmodell január 21-én hajnalban szenvedett halálos autóbalesetet Szlovákiában, Nagymegyer közelében. Mercedesével egy balkanyarban letért az útról, majd a fák közé csapódott. Az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt. A mentők hiába küzdöttek az életéért, a kórházban meghalt.

Jákli Mónika halála családját, barátait és követőit egyaránt megrázta. Korábban Boráros Gábor MMA-harcossal alkotott egy párt, akivel az RTL Nyerő Páros című műsorában is szerepelt. Közös kislányukat, Zorát a tragédia óta az édesapja neveli.

Lezárult Boráros Gábor és Jákli Mónika édesanyjának ügye: a sportoló mindenről kitálalt

Senki nem gondolta volna, hogy ennyire elmérgesedik majd a helyzet korábbi párja és édesanyja között. Boráros Gábor állítása szerint anyósa célja az volt, hogy Zora felügyeleti jogát ő kapja meg.

 

 

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