Megrendítő látvány fogadja a látogatókat Jákli Mónika sírjánál

Kilenc hónappal tragikus halála után elkészült Jákli Mónika síremléke. A januárban, mindössze 31 évesen elhunyt influenszer és fitneszmodell sírjánál halottak napjára állították fel az új emlékművet, amelyről a Blikk számolt be október végén.

Jákli Mónika sírjánál Boráros Gábor

Fotó: MW Bulvár

Jákli Mónika sírja korábban egészen másképpen nézett ki. Az Origo májusban, a Bors alapján még arról írt, hogy a fiatal nő nyughelyét négy hónappal a tragédia után is friss virágok borították. Mostanra azonban elkészült a síremlék, amely a fiatalon elhunyt édesanya emlékét őrzi.

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A fitneszmodell január 21-én hajnalban szenvedett halálos autóbalesetet Szlovákiában, Nagymegyer közelében. Mercedesével egy balkanyarban letért az útról, majd a fák közé csapódott. Az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt. A mentők hiába küzdöttek az életéért, a kórházban meghalt.

Jákli Mónika halála családját, barátait és követőit egyaránt megrázta. Korábban Boráros Gábor MMA-harcossal alkotott egy párt, akivel az RTL Nyerő Páros című műsorában is szerepelt. Közös kislányukat, Zorát a tragédia óta az édesapja neveli.

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Senki nem gondolta volna, hogy ennyire elmérgesedik majd a helyzet korábbi párja és édesanyja között. Boráros Gábor állítása szerint anyósa célja az volt, hogy Zora felügyeleti jogát ő kapja meg.