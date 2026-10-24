Három színész neve is kiszivárgott: közülük kerülhet ki az új James Bond

Hosszú és alapos kiválasztási folyamat után a végéhez közeledhet az új James Bond megtalálása. Az Amazon MGM Studios ugyanis a következő egy hétben tarthatja meg a szerepre pályázó színészek utolsó meghallgatásait.

Új James Bond: ez a három színész esélyes a 007-es ügynök szerepére Fotó: MGM / Entertainment Pictures

Új James Bond: ez a három színész esélyes a 007-es ügynök szerepére

A Deadline értesülései szerint a James Bond szerepére jelentkező színészek kamerás próbái akár már pénteken elkezdődhetnek, és a jövő héten is folytatódhatnak. A végső körben legalább négy színészt kértek fel próbafelvételre.

Bár a neveket hivatalosan még nem erősítették meg, a lap bennfentes forrásai szerint a négy jelölt közül három Jack Lowden, Callum Turner és Josh O’Connor lehet.

Az Amazon MGM Studios egyelőre nem reagált a lap megkeresésére.

A próbafelvételeket eredetileg a hónap elejére tervezték, ám a döntőbe jutott színészek elfoglaltságai miatt végül október végére halasztották őket, hogy a meghallgatásokat közel azonos időpontban tarthassák meg. Bár a kamerás próbák várhatóan a jövő héten lezárulnak, egyelőre nem tudni, mikor születik meg a végleges döntés az új James Bond személyéről. A legtöbben ugyanakkor arra számítanak, hogy még az év vége előtt bejelenthetik, ki alakíthatja a következő 007-es ügynököt.

Az új James Bond kiválasztása még tavasszal kezdődött, amikor a stúdió bejelentette, hogy Nina Gold castingigazgató is csatlakozik a produkcióhoz, és megkezdődött a főszereplő keresése. Két hónapnyi egyeztetést követően a Deadline arról számolt be, hogy a meghallgatások első fordulóját augusztusban tartják. Azóta az Amazon MGM Studios, valamint a film producerei, Amy Pascal és David Heyman, illetve a rendező, Denis Villeneuve fokozatosan leszűkítették a jelöltek körét. Szeptemberben már a végső esélyesek próbafelvételeinek előkészítésén dolgoztak.