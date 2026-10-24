Egyszerre omlott össze Janza Kata magánélete és karrierje, most újra szerelmes

Janza Kata szakmai és magánéleti válságon ment keresztül a változókor kezdetén. A színésznőt egyszerre viselte meg a szakítása, a színházi életében bekövetkezett változás és a menopauza. Ma már ismét kiegyensúlyozott, boldog párkapcsolatban él, és arról is beszélt, hogyan sikerült talpra állnia – olvasható a Story oldalán.

Janza Kata szakmai és magánéleti válságon ment keresztül a változókor kezdetén

Fotó: Tumbász Hédi / MW

Egyszerre omlott össze körülötte minden

Janza Kata néhány évvel ezelőtt élte át élete egyik legnehezebb időszakát. Pesák Ádámmal való szakítása mellett a Budapesti Operettszínházban is jelentős változások történtek, miközben a változókor tüneteivel is meg kellett küzdenie.

Egy pillanatig sem gondoltam, hogy nem lesz többé senkim, mert örök reménykedőnek születtem, de azt igenis éreztem, hogy ezt most sokkal nehezebben viselem, mint harminc- vagy akár negyvenévesen viseltem volna

– idézte fel a Nők Lapjának adott interjújában, amelyet a Színház Online szemlézett.

A szakmai bizonytalanság szintén mélyen érintette. Negyedszázadon át az Operettszínház jelentette számára az otthont, a társulat pedig egy összetartó közösséget.

Kétségbeesetten néztem, ahogy széthullik az addigi kis csapatom, akikkel imádtuk egymást. 25 éven át ez a színház volt az otthonunk, az életünk közepe, és szinte egyik pillanatról a másikra elveszett a biztonság

– mesélte.

A menopauzáról sem mert beszélni

Amikor a Játékszínben felújították a Menopauza című musicalt Bereczki Zoltán rendezésében, Janza Katát is felkérték a szereplésre. Elsőre nemet mondott, mert akkor még a barátai előtt sem szívesen beszélt a változókorról.

Csak nem fogom fényreklámmal kiírni a homlokomra, hogy ötvenéves lettem? Egyáltalán miért pont engem kerestek meg? Ennyire látszanának az úszógumik meg a kialvatlanság? Jaj, istenem!

– idézte fel akkori gondolatait.

A második megkeresésre azonban már elment egy próbára, ahol a négy, változókorral küzdő nő története teljesen magával ragadta.

Azon az említett próbán pedig majdnem halálra nevettem magam, olyan kellemes tükröt tartott a négy menopauzás nő. Ráismertem a szorongásaimra, a képmutatásomra, a hiúságomra és végre szívből kinevettem magam

– mondta.