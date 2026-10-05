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Jászai Mari

100 éve hunyt el a nemzet dívája – Titkok és botrányok Jászai Mari életéből, amikről kevesen tudnak!

1 órája
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Mélyszegénységből indult, meghódította a színpadot, majd a saját sírját a régi Nemzeti Színház köveiből építtette meg. Ma 100 éve hunyt el Jászai Mari, a magyar színháztörténet leglázadóbb dívája.
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Jászai Mariszerelemszínházévforduló

Pontosan 100 évvel ezelőtt hunyt el a magyar színháztörténet legszabadabb, legszenvedélyesebb és legkiszámíthatatlanabb ikonja, Jászai Mari. Élete maga volt a legdrámaibb forgatókönyv: mély nyomor, viharos szerelmek, önfeláldozó jótékonyság és egy semmivel sem összehasonlítható színpadi jelenlét tette őt korának igazi szupersztárjává.

Jászai Mari hamar útnak indult és szerencsét próbált, mint vándorszínész.
Jászai Mari színházi karrierje meglehetősen korán kezdődött (Fotó: Wikipedia)

Jászai Mari gyerekkora: a nyomor aljáról a világot jelentő deszkákra

1850-ben született Ászáron, végtelenül szegény családba. Gyermekkora tele volt súlyos traumasorozattal és nélkülözéssel, ami egész későbbi életére, bizalmi kapcsolataira és szinte pusztítóan erős érzelmeire is rányomta a bélyegét. Tizenhét évesen megszökött otthonról, és beállt egy vándorszíntársulathoz. Kezdetben csupán statisztaként és kardalosként lépett fel, de nyers tehetsége hamar utat tört magának.
Szerelmi élete legalább annyira csapongó és megrázó volt, mint a színpadi alakításai. Első és egyetlen férjével, Kassai Vidor színésszel 1868-ban kötött házasságot, ám a kapcsolat olyan gyorsan zátonyra futott, hogy utána soha többé nem volt hajlandó oltár elé állni. A kor legnevesebb férfijai küzdöttek a kegyeiért: viharos, szenvedélyes viszonyt folytatott többek között a költő Reviczky Gyulával, a festő Feszty Árpáddal és Plesch János orvossal is.

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A szerelemben nem volt szerencséje.
Jászai Mari szerelmi élete viharos volt (Fotó: Wikipedia)

Cselédlányból lett nyelvzseni és tanár

Mivel gyermekként alig járhatott iskolába, felnőttként elképesztő szorgalommal pótolta a lemaradást. Megtanult németül, angolul és franciául, hogy kedvenc könyveit eredeti nyelven olvashassa. A szerepeire nem egyszerűen megtanulta a szöveget, történelmi és művészettörténeti kutatásokat végzett. Tudását 1893–94-ben már a Színészeti Akadémia tanáraként adta át a fiataloknak. 43 éves korától naplót vezetett, Herman Ottóhoz írt szenvedélyes levelei pedig a kor leghitelesebb és legszemélyesebb kordokumentumai közé tartoznak.

A katonák angyala és a némafilmes úttörő

64 évesen még a születőben lévő filmművészetbe is fejest ugrott: Kertész Mihály (a későbbi Oscar-díjas Michael Curtiz) A tolonc című 1914-es némafilmjében szerepelt – ez az egyetlen fennmaradt mozgókép, amely megőrizte az alakítását. Ám nemcsak művészként, hanem emberként is óriási volt, Kisbéren tartott előadásával megmentette szülőfaluja, Ászár veszélyessé vált iskoláját, az első világháború alatt pedig rendszeresen látogatta a sebesült katonákat. Ruhát, dohányt, édességet és könyveket vitt nekik, miközben szavalataival próbált reményt önteni a lelkükbe.

Jászai Mariról teret neveztek el.
A Jászai Mari tér viszi örök hírét a legendás színésznőnek (Fotó: archív)

Saját sírját a Nemzeti Színház köveiből csináltatta meg

Hiába rajongott érte az egész ország, magánéletében meglepően egyszerűen élt, Duna-parti lakásában maga takarított és maga varrta a ruháit. Bátorságát és szókimondását mutatja, hogy 1895-ben, a Martinovics-megemlékezésen elhelyezett koszorúja miatt még a rendőrök is igazoltatták.

Legmorbidabb, mégis legszebb tette az volt, amikor 63 évesen megcsináltatta saját sírhelyét – mégpedig az imádott, de lebontott régi Nemzeti Színház köveiből. A sírfeliratot is ő maga fogalmazta meg, örök párbeszédet folytatva a színház oszlopaival. Nem véletlen, hogy emléke ma már az égig ér, a róla elnevezett rangos színészi díj mellett még a Vénuszon is kráter őrzi a nevét.

 

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