100 éve hunyt el a nemzet dívája – Titkok és botrányok Jászai Mari életéből, amikről kevesen tudnak!

Pontosan 100 évvel ezelőtt hunyt el a magyar színháztörténet legszabadabb, legszenvedélyesebb és legkiszámíthatatlanabb ikonja, Jászai Mari. Élete maga volt a legdrámaibb forgatókönyv: mély nyomor, viharos szerelmek, önfeláldozó jótékonyság és egy semmivel sem összehasonlítható színpadi jelenlét tette őt korának igazi szupersztárjává.

Jászai Mari színházi karrierje meglehetősen korán kezdődött (Fotó: Wikipedia)

Jászai Mari gyerekkora: a nyomor aljáról a világot jelentő deszkákra

1850-ben született Ászáron, végtelenül szegény családba. Gyermekkora tele volt súlyos traumasorozattal és nélkülözéssel, ami egész későbbi életére, bizalmi kapcsolataira és szinte pusztítóan erős érzelmeire is rányomta a bélyegét. Tizenhét évesen megszökött otthonról, és beállt egy vándorszíntársulathoz. Kezdetben csupán statisztaként és kardalosként lépett fel, de nyers tehetsége hamar utat tört magának.

Szerelmi élete legalább annyira csapongó és megrázó volt, mint a színpadi alakításai. Első és egyetlen férjével, Kassai Vidor színésszel 1868-ban kötött házasságot, ám a kapcsolat olyan gyorsan zátonyra futott, hogy utána soha többé nem volt hajlandó oltár elé állni. A kor legnevesebb férfijai küzdöttek a kegyeiért: viharos, szenvedélyes viszonyt folytatott többek között a költő Reviczky Gyulával, a festő Feszty Árpáddal és Plesch János orvossal is.