Így nézett ki fiatalon, és így néz ki manapság: még 66 évesen is elképesztő formában van Jean-Claude Van Damme – galéria

Pontosan 66 évvel ezelőtt, 1960. október 18-án jött világra Berchem-Sainte-Agathe-ban Jean-Claude Camille François Van Varenberg, vagy ahogy mindenki ismeri: Jean-Claude Van Damme. A belga színész munkásságát aligha kell bemutatni kezdve az olyan akcióklasszikusoktól, mint a Kickboxer, a Dupla dinamit, a Tökéletes katona, folytatva az önironikus JCVD-vel egészen a nyolcvanas évek akcióikonjai és maga a zsáner előtt tisztelgő Feláldozhatók-filmekig. A születésnapját ünneplő Van Damme előtt retró fotókkal tisztelgünk a karrierjéből, emellett összegyűjtöttünk pár érdekességet, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak róla.

Jean-Claude Van Damme még a Jóbarátokban is feltűnt

Fotó: WARNER / Collection ChristopheL via AFP

3+1 érdekesség a szülinapos Jean-Claude Van Damme-ról

1. Chuck Norrisnál kezdett

Amikor Hollywoodba érkezett, eleinte olyan munkákból tartotta el magát, mint pizzakiszállítás vagy épp pincérkedés, de taxisofőrként is dolgozott, illetve kidobó volt a Woody's Wharf nevű bárban – mely hely tulajdonosa nem más volt, mint Chuck Norris. Pincérként az egyik ismert producerként úgy próbált bevágódni, hogy bemutatta a később híressé vált pörgőrúgását - miközben a kiszolgált levesből semmit sem löttyintett ki.

2. Szerepek, amikben nem láthattuk

Ő játszotta volna a Ragadozót az eredeti, 1987-es Predator-filmben. Van Damme azonban nem igazán örült neki, hogy egyrészt sem az arca nem látszódik majd, sem a nevét nem tüntetik fel a színészek közt. A szerepet végül Kevin Peter Hall kapta meg. Pályázott Batman/Bruce Wayne szerepére is az 1989-es Denevéremberben. Mint ismert, ez a szerep végül Michael Keatonnál landolt.

3. Bunyósként nőtt fel, mégis a balettnek köszönhet mindent

10 éves korátol tanul harcművésznek, ugyanakkor 5 évig balettozott is. Ez utóbbiról úgy nyilatkozott: aki a balettot túléli, az mindent kibír.

4. Egy kaszkadőr miatta vesztette el a szemét

Az 1989-es Cyborg - A robotnő forgatásán olyan súlyosan megsebesített egy kaszkadőrt, hogy az elvesztette a bal szemét. Jackson “Rock” Pinckney később beperelte a színészt, azt állítva, hogy az nem hallgatott a szakmai tanácsaira, és ragaszkodott ahhoz, hogy a jelenetek minél igazibbnak tűnjenek. Van Damme túlzottan erőszakos volt a megkoreografált harcjelenetek során, ez vezetett a kaszkadőr vakságot okozó sérüléséhez. A bíróság Pinckney javára közel félmillió dollár kártérítést ítélt meg.