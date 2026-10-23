Ilyet még a vörös szőnyegen is ritkán látni: elképesztő ruhát viselt a világhírű színésznő

Jenna Ortega hétfőn vett részt új filmje különleges vetítésén a New York-i Crosby Street Hotelben. A 24 éves színésznő bokáig érő, fémből készült ruhája Elias Matso tervező munkája volt – írta a People.
Jenna Ortega merész ruhája tökéletesen illett új sci-fijéhez
Ortega elmondta, hogy a ruha egyetlen példányban készült, és rengeteg kézi munka van benne. A különleges darabot bőrszínű magassarkúval, középen elválasztott hajjal és füstös szemsminkkel egészítette ki.
A színésznő szerint a futurisztikus öltözék különösen jól illeszkedett a film világához. A disztópikus sci-fiben egy napenergiával működő humanoid társat alakít, amelynek feladata az emberek magányának enyhítése.
A Kazuo Ishiguro regényéből készült filmet Taika Waititi rendezte, Ortega mellett Amy Adams, Steve Buscemi és Natasha Lyonne is szerepel benne. A Klara és a Nap október 23-án kerül a mozikba.