Ilyet még a vörös szőnyegen is ritkán látni: elképesztő ruhát viselt a világhírű színésznő

Jenna Ortega hétfőn vett részt új filmje különleges vetítésén a New York-i Crosby Street Hotelben. A 24 éves színésznő bokáig érő, fémből készült ruhája Elias Matso tervező munkája volt – írta a People.

Jenna Ortega különleges szettjéről beszél most mindenki. Fotó: NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jenna Ortega merész ruhája tökéletesen illett új sci-fijéhez

Ortega elmondta, hogy a ruha egyetlen példányban készült, és rengeteg kézi munka van benne. A különleges darabot bőrszínű magassarkúval, középen elválasztott hajjal és füstös szemsminkkel egészítette ki.

A színésznő szerint a futurisztikus öltözék különösen jól illeszkedett a film világához. A disztópikus sci-fiben egy napenergiával működő humanoid társat alakít, amelynek feladata az emberek magányának enyhítése.

A Kazuo Ishiguro regényéből készült filmet Taika Waititi rendezte, Ortega mellett Amy Adams, Steve Buscemi és Natasha Lyonne is szerepel benne. A Klara és a Nap október 23-án kerül a mozikba.