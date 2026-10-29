Kitálalt Jennifer Lawrence: két gyerek után a kés alá feküdt

Jennifer Lawrence őszintén beszélt a melleiről, megerősítve, hogy második gyermeke születése után mellfelvarráson esett át.

Két gyerek után a kés alá feküdt Jennifer Lawrence. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Két gyerek után a kés alá feküdt Jennifer Lawrence

A színésznő kedden interjút adott a The Cutnak, amely során felidézte, hogy már korábban is nyíltan beszélt a mellfelvarrás terveiről, mivel a teste megváltozott a két terhessége után. Lawrence még 2025-ben a The New Yorkernek elmondta, hogy először a 2023-as Barátnőt felveszünk című vígjátékának meztelen jelenete kapcsán figyelt fel először arra, milyen hatással volt a testére az anyaság.

Az első után még nagyjából minden visszanyerte a régi formáját. A második után viszont már semmi sem

- mondta akkoriban.

Az éhezők viadala sztárja ezután elmondta, hogy a tervek szerint a következő évben, második gyermeke születése után ismét meztelenül kellett volna kamera elé állnia. Lawrence elismerte, hogy a karrierje is szerepet játszana bármilyen döntésben, amit a mellplasztikájával kapcsolatban hozna, amikor a riporter megkérdezte tőle, hogy csak azért csináltatna-e mellfelvarrást, mert ő egy híres színésznő.

Talán nem kapkodnék annyira, hogy időpontot kérjek. De szerintem igen

- válaszolta a kérdésre.

A The New Yorkernek adott interjújában Lawrence a botoxról és a bőrfiatalító töltőanyagokról is beszélt, mondván, hogy egyelőre távol tartja magát ezektől, mert látszanak a kamerán. Azonban nem zárta ki, hogy a jövőben arcplasztikát is végrehajt.

A The Cutnak adott új interjúban Lawrence arról is beszélt, hogyan próbál összeszedettnek tűnni a mindennapokban a gyerekei nevelése mellett. Elmondta, hogy "szexi anyuka" szeretne lenni, és amikor kiteszi a gyerekeket az iskolánál, az a célja, hogy úgy tűnjön, "minden rendben van körülötte, még akkor is, ha épp csak felébredt, és valójában semmi sincs rendben" - idézte a TMZ.