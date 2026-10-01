Alig vállalták fel kapcsolatukat, Jim Carrey már feleségül is vette szerelmét

Jim Carrey és Min Ah csak februárban jelent meg először hivatalosan párként a párizsi César-díjátadón. A színész akkor tiszteletbeli díjat vett át, beszédében pedig „fenséges társának” nevezte Min Aht, majd nyilvánosan szerelmet vallott neki.

Jim Carrey Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / 00744875

Jim Carrey és Min Ah kapcsolatát sokáig titokban tartották

A párt már 2022-ben is együtt látták, kapcsolatukat azonban éveken át nem vállalták fel a nyilvánosság előtt. Első hivatalos közös szereplésükön Jim Carrey lánya és unokája is velük volt. A színész korábban Melissa Womerrel élt házasságban, akit 1987-ben vett feleségül. Közös lányuk Jane Carrey – írja a TMZ.

Jim Carrey is officially married!



The 64-year-old actor has tied the knot with longtime girlfriend Min Ah in a private Los Angeles ceremony. The couple made their public debut earlier this year at the César Awards in Paris.



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Megint Jim Carrey klónozása a téma: A komikus szokatlan külsővel sokkolta a nézőket

Februárban örülhettek a Jim Carrey-filmek rajongói, kedvencük ugyanis életműdíjat vehetett át a César-gálán. A kommentek, cikkek, bejegyzések és videók azonban nem neves kitüntetésről szóltak, hanem arról, hogy valami nagyon nem stimmel Jim Carrey arcával. Az internetet pedig egyik pillanatról a másikra szó szerint felperzselte az az összeesküvés, miszerint a színészt nemes egyszerűséggel leklónozták.