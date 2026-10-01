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színész

Alig vállalták fel kapcsolatukat, Jim Carrey már feleségül is vette szerelmét

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Váratlan esküvő híre robbantotta be Hollywood világát. A Magyarországon is népszerű és jól ismert színész, Jim Carrey ismét megházasodott. A világsztár nemrég, egy szűk körű Los Angeles-i ceremónián vette feleségül szerelmét, Min Aht.
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Jim Carrey és Min Ah csak februárban jelent meg először hivatalosan párként a párizsi César-díjátadón. A színész akkor tiszteletbeli díjat vett át, beszédében pedig „fenséges társának” nevezte Min Aht, majd nyilvánosan szerelmet vallott neki.

Jim Carrey (César d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière) - Press room de la 51ème cérémonie des César, à l'Olympia. Paris, le 26 février 2026. © Dominique Jacovides/Bestimage Press room at the 51st César Awards ceremony, at the Olympia. Paris, February 26, 2026.
Jim Carrey Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / 00744875

Jim Carrey és Min Ah kapcsolatát sokáig titokban tartották

A párt már 2022-ben is együtt látták, kapcsolatukat azonban éveken át nem vállalták fel a nyilvánosság előtt. Első hivatalos közös szereplésükön Jim Carrey lánya és unokája is velük volt. A színész korábban Melissa Womerrel élt házasságban, akit 1987-ben vett feleségül. Közös lányuk Jane Carrey – írja a TMZ.

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Februárban örülhettek a Jim Carrey-filmek rajongói, kedvencük ugyanis életműdíjat vehetett át a César-gálán. A kommentek, cikkek, bejegyzések és videók azonban nem neves kitüntetésről szóltak, hanem arról, hogy valami nagyon nem stimmel Jim Carrey arcával. Az internetet pedig egyik pillanatról a másikra szó szerint felperzselte az az összeesküvés, miszerint a színészt nemes egyszerűséggel leklónozták.

 

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