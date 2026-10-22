Gyászol a zenészvilág: újabb legenda távozott

John Anderson október 21-én, szerdán hunyt el. Halálhírét családja közölte a közösségi oldalain. A hozzátartozók közleményükben szerető férjként, édesapaként és nagyapaként emlékeztek az énekesre, akinek dalai rengeteg ember életét kísérték végig.

Gyászol a zenei világ: meghalt John Anderson

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A család számára azonban a színpadi sikereknél is többet jelentett az együtt töltött idő: felidézték humorát, szeretetét és azt, hogyan tette különlegessé a hétköznapi pillanatokat.

Gyászol a zenei világ: meghalt John Anderson

Anderson a beszámolók szerint álmában, békésen halt meg. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

A countryénekes a nyolcvanas években vált széles körben ismertté. Legnagyobb sikerei között szerepelt a Wild and Blue, a Swingin’ és a Money in the Bank. Zenéjében a hagyományos country hangzását rockos elemekkel ötvözte, előadásmódja pedig azonnal felismerhetővé tette.

Karrierje a kilencvenes évek elején újabb lendületet kapott: a Straight Tequila Night, majd a Seminole Wind ismét a műfaj legnépszerűbb előadói közé emelte.

Pályafutásának egyik legnagyobb elismeréseként 2024-ben bekerült a Country Music Hall of Fame tagjai közé.

Mindössze három nappal halála előtt még részt vett az intézmény nashville-i ünnepségén.

Tim McGraw is ott találkozott vele utoljára. Az énekes búcsújában felidézte: Anderson jókedvű volt, beszélgettek, nevettek, és együtt énekeltek a dalaiból. Halálhíre ezért különösen megrázta.