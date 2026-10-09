John Lennon és a magyar művész titka: a Beatles legendája is megbízta Havadtőy Sámuelt

Magyar művész dolgozott John Lennonnak

Kevesen tudják, hogy a világhírű zenész személyesen is kapcsolatba került egy magyar származású művésszel. Havadtőy Sámuel, akit Sam Havadtoy néven is ismernek, New Yorkban lakberendezőként dolgozott, amikor John Lennon és Yoko Ono betértek az üzletébe, és két széket vásároltak tőle. Az ismeretségből később munkakapcsolat és barátság lett: Havadtőy Lennonék otthonának berendezésén is dolgozott. A magyar művész később Yoko Ono életének is fontos szereplőjévé vált. Hosszú éveken át alkottak egy párt, kapcsolatuk mintegy két évtizedig tartott. Havadtőy így nemcsak Lennon megbízottjaként, hanem a zenész családi történetének részeseként is különleges helyet foglal el a Beatles-legendában.

John Lennon életét New York-i lakása előtt oltotta ki Mark David Chapman

John Lennon élete tragikusan korán, 1980. december 8-án ért véget: New Yorkban egy merénylő lelőtte. Mindössze 40 éves volt. Dalai azonban generációkon átívelve őrzik emlékét, születésnapján pedig rajongók milliói idézik fel a zenetörténet egyik legnagyobb hatású alakjának életét. Galériánkkal a legendás zenészre emlékezünk!