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John Lennon

John Lennon és a magyar művész titka: a Beatles legendája is megbízta Havadtőy Sámuelt

18 perce
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Ma lenne 86 éves a Beatles legendás frontembere, akinek életében egy magyar származású művész is fontos szerepet kapott. Havadtőy Sámuel nem csak Yoko Ono későbbi élettársaként „került közel” a világsztárhoz, hiszen John Lennon személyesen is megbízta őt ezzel-azzal.
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John LennonszületésnapbeatlesgalériaYoko Ono

John Lennon neve örökre összeforrt a Beatles történetével. Az 1940. október 9-én, Liverpoolban született zenész Paul McCartney-val együtt a könnyűzene egyik legsikeresebb dalszerzőpárosát alkotta. A Beatles világszerte meghódította a közönséget, Lennon pedig később szólóelőadóként is felejthetetlen dalokat írt. Az Imagine máig a béke egyik legismertebb zenei jelképe. A zenész magánéletének meghatározó szereplője volt Yoko Ono japán képzőművész, akivel 1966-ban ismerkedett meg, majd 1969-ben feleségül is vette. Kapcsolatuk nemcsak a művészvilágban, hanem a Beatles felbomlásának időszakában is komoly figyelmet kapott.

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Magyar művész dolgozott John Lennonnak

Kevesen tudják, hogy a világhírű zenész személyesen is kapcsolatba került egy magyar származású művésszel. Havadtőy Sámuel, akit Sam Havadtoy néven is ismernek, New Yorkban lakberendezőként dolgozott, amikor John Lennon és Yoko Ono betértek az üzletébe, és két széket vásároltak tőle. Az ismeretségből később munkakapcsolat és barátság lett: Havadtőy Lennonék otthonának berendezésén is dolgozott. A magyar művész később Yoko Ono életének is fontos szereplőjévé vált. Hosszú éveken át alkottak egy párt, kapcsolatuk mintegy két évtizedig tartott. Havadtőy így nemcsak Lennon megbízottjaként, hanem a zenész családi történetének részeseként is különleges helyet foglal el a Beatles-legendában.

John Lennon életét New York-i lakása előtt oltotta ki Mark David Chapman

John Lennon élete tragikusan korán, 1980. december 8-án ért véget: New Yorkban egy merénylő lelőtte. Mindössze 40 éves volt. Dalai azonban generációkon átívelve őrzik emlékét, születésnapján pedig rajongók milliói idézik fel a zenetörténet egyik legnagyobb hatású alakjának életét. Galériánkkal a legendás zenészre emlékezünk!

John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
John Lennon ma lenne 86 éves
Galéria: John Lennon ma lenne 86 éves, közös pillanataik Yoko Onóval
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John Lennon és Yoko Ono egy sajtótalálkozón az észak-jütlandi Thy-ban tett látogatásuk során, 1970 januárjában

 

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