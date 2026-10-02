Rosszul lett a sorozata próbáján, órákkal később meghalt: mindössze 54 éves volt a népszerű színész

John Ritter nevét egy népszerű amerikai vígjátéksorozatból ismerte meg a világ. A színész váratlan halála mindenkit megdöbbentett: néhány órával korábban még sorozatának próbáján dolgozott, majd 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt.

John Ritter halála: 54 évesen hunyt el a Tapló télapó sztárja Fotó: Touchstone Television / NORTHFOTO

John Ritter 54 évesen, néhány órával azután hunyt el, hogy még sorozatának próbáján dolgozott.

Az orvosok kezdetben szívrohamra gyanakodtak, később azonban aortadisszekciót diagnosztizáltak.

A színész felesége szerint férjének lett volna esélye a túlélésre, ha időben felismerik az állapotát.

A halálát követő jogi ügyek közül többet peren kívül rendeztek, összesen 14 millió dollár értékben.

Ritter négy gyermeket hagyott maga után, közülük többen is a színészi pályát választották.

John Ritter halála: 54 évesen hunyt el a Tapló télapó sztárja

A színész hirtelen halála megdöbbentette a közönséget és kollégáit egyaránt. A mindössze 54 évesen elhunyt Ritter tragédiája után derült ki, hogy egy addig fel nem ismert betegség állt a háttérben, amelyet az orvosok tévesen szívrohamként diagnosztizáltak. Az ügyből később jelentős jogi eljárás is lett.

John Ritter elismert színész volt, akire a legtöbben az ABC Three's Company című szitkomjának Jack Tripperjeként emlékeznek. Alakításáért Primetime Emmy-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. Emellett pedig olyan népszerű filmekben is látattuk, mint a Talpig zűrben, Tapló télapó, Stephen King: Az, a Pengeélen vagy Chucky menyasszonya.

Sikeres pályafutása azonban tragikusan és váratlanul ért véget. Rittert rosszulléte után kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni: 54 éves korában, a műtőasztalon hunyt el.

Szeptember 11-én, mindössze egy héttel az 55. születésnapja előtt a kaliforniai Burbankben található Walt Disney Studios területén próbált a Pimaszok, avagy kamaszba nem üt a mennykő című sorozathoz. A forgatáson hirtelen hányingere lett, erősen izzadni kezdett, és mellkasi fájdalomra panaszkodott. Nem sokkal később hányni is kezdett. A színészt azonnal a Providence Saint Joseph Medical Centerbe szállították, amely közvetlenül a stúdióval szemben található. A sors különös fintora, hogy Ritter annak idején ugyanebben a kórházban született.