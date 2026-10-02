Rosszul lett a sorozata próbáján, órákkal később meghalt: mindössze 54 éves volt a népszerű színész

John Ritter nevét egy népszerű amerikai vígjátéksorozatból ismerte meg a világ. A színész váratlan halála mindenkit megdöbbentett: néhány órával korábban még sorozatának próbáján dolgozott, majd 54 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt.
- John Ritter 54 évesen, néhány órával azután hunyt el, hogy még sorozatának próbáján dolgozott.
- Az orvosok kezdetben szívrohamra gyanakodtak, később azonban aortadisszekciót diagnosztizáltak.
- A színész felesége szerint férjének lett volna esélye a túlélésre, ha időben felismerik az állapotát.
- A halálát követő jogi ügyek közül többet peren kívül rendeztek, összesen 14 millió dollár értékben.
- Ritter négy gyermeket hagyott maga után, közülük többen is a színészi pályát választották.
John Ritter halála: 54 évesen hunyt el a Tapló télapó sztárja
A színész hirtelen halála megdöbbentette a közönséget és kollégáit egyaránt. A mindössze 54 évesen elhunyt Ritter tragédiája után derült ki, hogy egy addig fel nem ismert betegség állt a háttérben, amelyet az orvosok tévesen szívrohamként diagnosztizáltak. Az ügyből később jelentős jogi eljárás is lett.
John Ritter elismert színész volt, akire a legtöbben az ABC Three's Company című szitkomjának Jack Tripperjeként emlékeznek. Alakításáért Primetime Emmy-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. Emellett pedig olyan népszerű filmekben is látattuk, mint a Talpig zűrben, Tapló télapó, Stephen King: Az, a Pengeélen vagy Chucky menyasszonya.
Sikeres pályafutása azonban tragikusan és váratlanul ért véget. Rittert rosszulléte után kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni: 54 éves korában, a műtőasztalon hunyt el.
Szeptember 11-én, mindössze egy héttel az 55. születésnapja előtt a kaliforniai Burbankben található Walt Disney Studios területén próbált a Pimaszok, avagy kamaszba nem üt a mennykő című sorozathoz. A forgatáson hirtelen hányingere lett, erősen izzadni kezdett, és mellkasi fájdalomra panaszkodott. Nem sokkal később hányni is kezdett. A színészt azonnal a Providence Saint Joseph Medical Centerbe szállították, amely közvetlenül a stúdióval szemben található. A sors különös fintora, hogy Ritter annak idején ugyanebben a kórházban született.
Este hat órakor érkezett az intézménybe, öt órával később azonban családja megkapta a lesújtó hírt, miszerint Ritter meghalt. A sürgősségi osztály orvosai először úgy vélték, hogy a színész szívrohamot kapott, később azonban kiderült, hogy tévedtek.
Állapota gyorsan romlott, majd az orvosok aortadisszekciót állapítottak meg, ezért sürgősen a műtőbe vitték. Az aortadisszekció életveszélyes állapot, amelynek során a test fő verőerének belső fala megreped, a vér pedig bejut az érfal rétegei közé, és szétválasztja azokat. A későbbi álláspont szerint, ha Ritter állapotát korábban felismerik, esély lehetett volna az életének megmentésére.
Mire azonban megszületett a helyes diagnózis, a színész állapota már kritikus volt. Azonnal megműtötték, de ekkor már nem tudták megmenteni az életét. John Ritter halálát este 10 óra 48 perckor állapították meg.
John Ritter halála után felesége, Amy Yasbeck gondatlanság miatt indított eljárást egy burbanki kórházzal szemben, emellett két külön pert is kezdeményezett két orvos ellen férje halála miatt. Az egyik orvos a színészt azon az estén kezelte, amikor meghalt, míg a másik egy 2001-ben elvégzett vizsgálat eredményeit értékelte ki, amely az artériák elváltozására utaló jeleket mutatott.
A jogi ügyek közül többet peren kívül rendeztek, összesen 14 millió dollár, azaz mintegy 4,7 milliárd forint értékben. A két beperelt orvos ügyében ugyanakkor az esküdtszék 9–3 arányban az orvosok javára döntött, így végül egyiküket sem találták felelősnek.
Ritter felesége később nyíltan beszélt arról, hogy meggyőződése szerint férje még ma is élhetne, ha időben helyes diagnózist kapott volna. Amy úgy fogalmazott, Johnnak esélye sem volt, mert soha nem kapta meg azt az esélyt, amely megmenthette volna az életét.
Az amerikai televíziós sztár négy gyermeket hagyott maga után, akik közül többen is édesapjuk nyomdokaiba léptek, és a színészi pályát választották.
Fia, Jason Ritter a Vásott szülők című sorozatban nyújtott alakításáért Primetime Emmy-jelölést kapott, emellett olyan produkciókban szerepelt, mint a Isteni sugallat és a Gravity Falls – Rejtélyek városkája, valamint a Jégvarázs 2. című animációs filmben is közreműködött.
John másik fia, Tyler Ritter ugyancsak színészként dolgozik: többek között az NCIS, a Modern család és a The McCarthys című sorozatokban is feltűnt – írja a Daily Star.