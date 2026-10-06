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Judy

Judy szerint ellehetetlenítik a retró zenészeket: „Nem adnak más lehetőséget”

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Határozott véleményt fogalmazott meg az énekesnő. Judy szerint nemcsak ő, hanem több, évtizedek óta pályán lévő zenész is hiába készít új dalokat, mert egyszerűen nem kapnak lehetőséget arra, hogy ezeket megmutassák a közönségnek.
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Judyslágerzenekarriervallomás

Judy szerint hiába készülnek új dalok, a rádiókban és a médiában továbbra is elsősorban a régi slágereiket játsszák tőlük. A Groovehouse énekesnője Hevesi Tamással beszélgetve arról is beszélt, milyen nehéz ma egy több évtizede pályán lévő előadónak eljuttatnia az új zenéit a közönséghez.

Judy már a '90-es évek óta aktívan énekesnőként dolgozik.
Judy énekesnőként a Groovehouse együttessel futott be (Fotó: Tóth Imre)

Judy őszinte vallomása: „Nem adnak más lehetőséget”

Judy szerint különös helyzetbe kerültek azok az előadók, akiknek már komoly múltjuk van a szakmában. A közönség ismeri a régi dalaikat, a rádiók pedig csak ezeket várják tőlük.

Hiába van Retro meg Sláger Rádió, ott a régi dalokat akarják, az újat nem. Viszont hiába vagy retró és slágergyáros, akkor sem tudod az újat lejátszatni, mert az meg nekik nem kell.

A Groovehouse énekesnője szerint ez nemcsak neki jelent problémát, hanem általános jelenség a több évtizede pályán lévő előadóknál: „A retró zenekaroknak vagy a más, több tíz éve szakmában lévőknek nincs lehetősége az új dalaikat megmutatni.”

Judy szerint univerzális probléma, hogy a több évtizede pályán lévő zenészeknek csak a régi dalait játsszák a rádiók.
Judy elmondása szerint nehéz a médiában manapság érvényesülni (Fotó: Huszár Márk)

Judy szerint ennek az is a következménye, hogy a közönség egy idő után könnyen azonosítja az előadót egyetlen korszak vagy egyetlen nagy sláger alapján. A Groovehouse esetében ilyen dal a Hajnal, amely a mai napig meghatározó része a koncertjeiknek. Az énekesnő korábban már beszélt arról, hogy a zenekar közel három évtizedes pályafutása alatt számos új dallal is jelentkezett, ám ezek kevesebb figyelmet kapnak, mint az olyan klasszikusok, mint a Hajnal vagy a Vándor. Judy akkor azt mondta: az új dalaikat, köztük az Ugrálj, az Élj és az Ez a nap a miénk című szerzeményeket is szeretik a rajongók, még ha kevesebb figyelem jut is rájuk. Ezúttal a beszélgetés során pedig azt is érintette, mennyire furcsa számára, hogy mindeközben ilyesfajta megjegyzésekkel találja szembe magát:

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Az emberek az én esetemben azt gondolják, hogy csak a Hajnallal tudok brillírozni, meg haknizgatni. Hát de mivel mással, ha nem adnak másik lehetőséget

– jelentette ki határozottan Judy. Ettől függetlenül ő nem panaszként tekint arra, hogy a Hajnal még mindig ekkora siker. Éppen ellenkezőleg: büszke arra, hogy a Groovehouse annak idején olyan dalt tett le az asztalra, amely évtizedekkel később is megtalálja a közönséget.

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