Judy szerint ellehetetlenítik a retró zenészeket: „Nem adnak más lehetőséget”

Judy szerint hiába készülnek új dalok, a rádiókban és a médiában továbbra is elsősorban a régi slágereiket játsszák tőlük. A Groovehouse énekesnője Hevesi Tamással beszélgetve arról is beszélt, milyen nehéz ma egy több évtizede pályán lévő előadónak eljuttatnia az új zenéit a közönséghez.

Judy énekesnőként a Groovehouse együttessel futott be (Fotó: Tóth Imre)

Judy őszinte vallomása: „Nem adnak más lehetőséget”

Judy szerint különös helyzetbe kerültek azok az előadók, akiknek már komoly múltjuk van a szakmában. A közönség ismeri a régi dalaikat, a rádiók pedig csak ezeket várják tőlük.

Hiába van Retro meg Sláger Rádió, ott a régi dalokat akarják, az újat nem. Viszont hiába vagy retró és slágergyáros, akkor sem tudod az újat lejátszatni, mert az meg nekik nem kell.

A Groovehouse énekesnője szerint ez nemcsak neki jelent problémát, hanem általános jelenség a több évtizede pályán lévő előadóknál: „A retró zenekaroknak vagy a más, több tíz éve szakmában lévőknek nincs lehetősége az új dalaikat megmutatni.”

Judy elmondása szerint nehéz a médiában manapság érvényesülni (Fotó: Huszár Márk)

Judy szerint ennek az is a következménye, hogy a közönség egy idő után könnyen azonosítja az előadót egyetlen korszak vagy egyetlen nagy sláger alapján. A Groovehouse esetében ilyen dal a Hajnal, amely a mai napig meghatározó része a koncertjeiknek. Az énekesnő korábban már beszélt arról, hogy a zenekar közel három évtizedes pályafutása alatt számos új dallal is jelentkezett, ám ezek kevesebb figyelmet kapnak, mint az olyan klasszikusok, mint a Hajnal vagy a Vándor. Judy akkor azt mondta: az új dalaikat, köztük az Ugrálj, az Élj és az Ez a nap a miénk című szerzeményeket is szeretik a rajongók, még ha kevesebb figyelem jut is rájuk. Ezúttal a beszélgetés során pedig azt is érintette, mennyire furcsa számára, hogy mindeközben ilyesfajta megjegyzésekkel találja szembe magát: