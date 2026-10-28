Julia Roberts 59 éves lett! Ennyit változott az évek során – galéria

Hihetetlen, de Julia Roberts október 28-án már az 59. születésnapját ünnepli! A Micsoda nő! sztárja évtizedek óta Hollywood egyik legnagyobb kedvence, és bár az idő múlása felette sem állt meg, ikonikus mosolya és sugárzó szépsége ma is rajongók millióit bűvöli el.
A Julia Roberts filmek ma is nagyon népszerűek
Julia Roberts 1988-ban, a Pizzavarázs című filmmel hívta fel magára a figyelmet, majd az Acélmagnóliák című drámában nyújtott alakításával Golden Globe-díjat nyert. Az igazi áttörést 1990-ben a Micsoda nő! hozta meg számára, amelyben Richard Gere oldalán játszott. A romantikus klasszikus egy csapásra a világ egyik legismertebb színésznőjévé tette.
Később olyan sikerfilmekben szerepelt, mint az Álljon meg a nászmenet!, a Sztárom a párom, az Oltári nő és az Ocean's Eleven – Tripla vagy semmi. Azt is bebizonyította, hogy drámai szerepekben legalább olyan erős: az Erin Brockovich – Zűrös természet főszerepéért 2001-ben elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.
Hosszú út volt, mire megtalálta Julia Roberts férjét
Julia magánélete azonban nem volt mindig tündérmese. 1993-ban hozzáment Lyle Lovett countryénekeshez, ám házasságuk mindössze két évig tartott. Később Benjamin Bratt-tel, Daniel Day-Lewis-szal, Ethan Hawke-kal és Matthew Perryvel is folytatott szerelmi kapcsolatot, majd 2000-ben megismerte Daniel Moder operatőrt, akivel A mexikói forgatásán találkozott. A szerelem tartósnak bizonyult: 2002-ben összeházasodtak, és három gyermekük született. Az ikrek, Hazel és Phinnaeus 2004-ben, legkisebb gyerekük, Henry pedig 2007-ben jött világra. A színésznő azóta is óvja családja magánéletét, és igyekszik távol tartani gyermekeit a hollywoodi felhajtástól.
Julia Roberts ma már nem akar mindenáron megfelelni Hollywood elvárásainak. A családja legalább olyan fontos számára, mint a karrierje, a vörös szőnyegen azonban továbbra is igazi jelenség. Október 28-án betölti az 59-et, de ikonikus mosolyával és természetes szépségével ma is könnyedén bebizonyítja a világnak: az igazi ragyogás nem kor kérdése!
Galériánkban megmutatjuk Julia Roberts életének legfontosabb állomásait.