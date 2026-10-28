Julia Roberts 59 éves lett! Ennyit változott az évek során – galéria

Hihetetlen, de Julia Roberts október 28-án már az 59. születésnapját ünnepli! A Micsoda nő! sztárja évtizedek óta Hollywood egyik legnagyobb kedvence, és bár az idő múlása felette sem állt meg, ikonikus mosolya és sugárzó szépsége ma is rajongók millióit bűvöli el.

Julia Roberts ikonikus mosolyának nehéz ellenállni (Fotó: o05)

A Julia Roberts filmek ma is nagyon népszerűek

Julia Roberts 1988-ban, a Pizzavarázs című filmmel hívta fel magára a figyelmet, majd az Acélmagnóliák című drámában nyújtott alakításával Golden Globe-díjat nyert. Az igazi áttörést 1990-ben a Micsoda nő! hozta meg számára, amelyben Richard Gere oldalán játszott. A romantikus klasszikus egy csapásra a világ egyik legismertebb színésznőjévé tette.

Később olyan sikerfilmekben szerepelt, mint az Álljon meg a nászmenet!, a Sztárom a párom, az Oltári nő és az Ocean's Eleven – Tripla vagy semmi. Azt is bebizonyította, hogy drámai szerepekben legalább olyan erős: az Erin Brockovich – Zűrös természet főszerepéért 2001-ben elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat.

A Micsoda nő! című filmmel vált világhírűvé Julia Roberts (Fotó: Globe Photos/NORTHFOTO)

Hosszú út volt, mire megtalálta Julia Roberts férjét

Julia magánélete azonban nem volt mindig tündérmese. 1993-ban hozzáment Lyle Lovett countryénekeshez, ám házasságuk mindössze két évig tartott. Később Benjamin Bratt-tel, Daniel Day-Lewis-szal, Ethan Hawke-kal és Matthew Perryvel is folytatott szerelmi kapcsolatot, majd 2000-ben megismerte Daniel Moder operatőrt, akivel A mexikói forgatásán találkozott. A szerelem tartósnak bizonyult: 2002-ben összeházasodtak, és három gyermekük született. Az ikrek, Hazel és Phinnaeus 2004-ben, legkisebb gyerekük, Henry pedig 2007-ben jött világra. A színésznő azóta is óvja családja magánéletét, és igyekszik távol tartani gyermekeit a hollywoodi felhajtástól.

Julia Roberts ma már nem akar mindenáron megfelelni Hollywood elvárásainak. A családja legalább olyan fontos számára, mint a karrierje, a vörös szőnyegen azonban továbbra is igazi jelenség. Október 28-án betölti az 59-et, de ikonikus mosolyával és természetes szépségével ma is könnyedén bebizonyítja a világnak: az igazi ragyogás nem kor kérdése!