Aki látta a 10 dolog, amit utálok benned című filmet, aligha felejtette el a jelenetet: Heath Ledger a lelátón énekel, mosolyog, és Frankie Valli Can’t Take My Eyes Off You című dalával próbálja levenni a lábáról a Julia Stiles által alakított Katet. A pillanatban ott van mindaz a játékosság és könnyedség, amiért annyian megszerették a fiatal színészt.

Könnyek között állt össze a stáb: Julia Stiles megrázó produkcióval tisztelgett Heath Ledger előtt

Október 20-án újra felcsendült ez a dal. A Dancing with the Stars (DWTS) 35. évadának (2026 őszén zajló) versenyzőjeként Julia Stiles hatalmas sikert aratott, a legutóbbi, október 20-i "Dedication Night" (Ajánlások éjszakája) adásban pedig a műsor történetének egyik legmeghatóbb pillanatát produkálta.

Julia Stiles profi partnerével, Ezra Sosával kortárs koreográfiát mutatott be, amelyet 2008-ban elhunyt kollégájának ajánlott. A régi film egyik legvidámabb emléke ezúttal a hiányról is szólt.

Stiles már a fellépés előtt elmondta, mennyire különleges időszak volt számára a közös forgatás. Meghatja, hogy a nézők ennyi év után is szeretik a filmet, de az ünnepléshez fájdalom társul.

„Szomorú, hogy ezt már nem ünnepelhetjük vele együtt.”

Ebben a rövid mondatban benne volt az egész megemlékezés: egy közös siker, amely tovább él, és valaki, akivel már nem lehet felidézni.

A színésznő ruhája is Kat emlékezetes kék ruháját idézte. A fellépéshez a régi szereplőtársak közül Joseph Gordon-Levitt, Gabrielle Union, Larisa Oleynik, Andrew Keegan és Susan May Pratt is csatlakozott. Az egykori fiatal szereplők újra összegyűltek, immár évtizedek emlékeivel maguk mögött. Ledger hiánya ettől még érezhetőbbé vált.

Stiles számára fontos volt, hogy a tisztelgés őszinte és méltó legyen. A People magazinnak arról beszélt, milyen felelősséget éreztek a koreográfia elkészítésekor. A visszafogottabb kezdés mellett a dal lendületesebb részeit is meg akarták őrizni, felidézve Ledger filmbeli energiáját.

A tánc végén Stiles egy közös filmes fényképük felé indult. A mozdulat egyszerű volt, mégis személyessé tette az emlékezést: a képen ott maradt az a két fiatal, akik akkor még nem tudhatták, milyen sokáig kíséri majd őket és a nézőket ez a történet.