Mindössze 34 évesen meghalt Justin Bieber volt párja

Elhunyt Sahara Ray ausztrál modell és fürdőruha-tervező, aki korábban Justin Bieberrel való kapcsolata miatt került a címlapokra. A mindössze 34 éves modell néhány hónappal első lánya, Snow születése után családja körében, a kórházban hunyt el.

Sahara Ray és Justin Bieber 2016-ban. Fotó: GICE / NORTHFOTO

"Tegnap este hunyt el a kórházban, családja körében. Nagyon sokan szerették" - közölte Sahara családja a TMZ-vel. Halálának pontos okát egyelőre nem erősítették meg.

Sahara modellkarrierjének és közösségi médiás jelenlétének köszönhetően vált ismertté. Hatalmas követőtáborra tett szert az Instagramon, miközben saját fürdőruhamárkáját, a Sahara Ray Swimet is elindította.

Justin Bieber barátnőjeként került a reflektorfénybe a modell

2016-ban került a címlapokra, amikor Hawaiin nyaralt Justin Bieberrel, és közös fotók készültek róluk. Korábban az ausztrál énekessel, Cody Simpsonnal is romantikus kapcsolatba hozták.

A modell Tony Ray legendás ausztrál szörfös lánya volt, gyermekkorának jelentős részét pedig Ausztrália, Kalifornia és Hawaii között utazva töltötte.

Sahara 2024-ben beszélt nyilvánosan a Guillain-Barré-szindrómával folytatott küzdelméről. Ez a ritka neurológiai betegség egy súlyos autóbalesetet követően alakut ki nála, és részleges bénulást okozott testében.