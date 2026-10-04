Kállai Ferencet a nyilvánosság kizárásával temették el – így búcsúztak A tanú legendájától

Kállai Ferenc (született Krampner Ferenc) a huszadik századi magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb alakja volt. Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett érdemes és kiváló színművész, aki drámai hősök megformálása mellett az esendő „kisember” archetípusának legfontosabb hazai tolmácsolójává vált.
Út az alföldi csendből a világot jelentő deszkákig
Kállai Ferenc 1925. október 4-én született Gyomán. Gyermekkorát a csendes alföldi környezet határozta meg, ahol elsajátította azt az ízes, megfontolt beszédstílust, amely a védjegyévé vált. Családjával később Budapestre költözött, ahol kereskedelmi iskolában érettségizett.
A színművészet alapjaival a Színművészeti Akadémián ismerkedett meg, ahol 1944-ben végzett. A fiatal tehetségre gyorsan felfigyeltek a szakmabeliek: pályafutását 1945-ben a Szabad Színházban, majd a Belvárosi Színházban kezdte Bárdos Artúr irányítása alatt. Alig néhány év vidéki és fővárosi kitérő után, 1948-ban szerződött a Nemzeti Színházhoz, amelynek több mint fél évszázadon át maradt hűséges tagja, 1989-től pedig az intézmény örökös tagjává választották.
Kállai Ferenc páratlan színházi és filmbéli munkássága
Kállai Ferenc színpadi jelenléte és kiváló jellemábrázoló ereje szinte minden műfajban érvényesült, a klasszikus tragédiáktól a kortárs komédiákig.
Főbb színházi szerepei:
- Shakespeare drámáiban, például az Othello Cassiusaként
- A Falstaff címszerepében
- Arthur Miller Az ügynök halála című drámájában
Bár a színház volt az elsődleges otthona, nevét a legszélesebb közönség számára a magyar filmművészet aranykora tette halhatatlanná. Pályafutása során több mint 160 filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Legismertebb alakítása Pelikán József gátőr Bacsó Péter 1969-ben készült, kultikussá vált szatírájában, A tanú-ban. Pelikán igazságkereső, kissé naiv, a rendszer fogaskerekei között őrlődő karaktere Kállai zseniális játékának köszönhetően egy egész korszak szimbólumává és a magyar kultúra szerves részévé vált.
Később olyan közönségsikerekben is látható volt, mint A miniszter félrelép, az Ámbár tanár úr, a Megint tanú vagy a A három testőr Afrikában.
A színészet mellett Kállai pedagógusként és közéleti szereplőként is aktív volt: 1977 és 1990 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanáraként, majd egyetemi tanárként adta át tudását a következő generációnak. 1981-től a Színházművészeti Szövetség elnöki posztját töltötte be, a nyolcvanas évek második felében pedig országgyűlési képviselőként is dolgozott.
Elismerések és kitüntetések
Gazdag életművét a szakma és a közönség is a legmagasabb szinten értékelte:
- Jászai Mari-díj (1956, 1958)
- Kossuth-díj (1973)
- A Nemzet Színésze (2000-ben az elsők között kapta meg a címet)
- Budapest díszpolgára (1998)
A betegség évei és a legenda halála
Élete utolsó éveiben a művész egészségi állapota jelentősen megromlott. 2005-ben került először kórházba súlyos vérnyomásproblémákkal, amelyeket a háttérben húzódó cukorbetegsége tovább súlyosbított. Utolsó színpadi bemutatója szintén 2005 decemberében volt a Pesti Magyar Színházban.
Betegsége miatt az utolsó időszakban már állandó, huszonnégy órás ápolásra szorult. Kállai Ferenc hosszú, méltósággal viselt betegség után, 2010. július 11-én, életének 85. évében hunyt el Budapesten.
Halálával a magyar kulturális élet egyik legfényesebb csillaga és a színházi világ egy igazi legendája távozott. Emlékét ma mellszobor őrzi a Nemzeti Színházban, nevét Kállai Ferenc-életműdíj viseli, alakításai pedig a mai napig generációk számára nyújtanak felejthetetlen élményt.
Kállai Ferenc sírja
2010. július 23-án a Farkasréti temető ravatalozójában családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői búcsúztak tőle. Azonban a család és a gyászoló özvegy kérésére a tényleges temetést szűk családi körben ejtették meg, kizárták róla a sajtót.
A kulisszák mögött: így született Bacsó Péter remekműve, A tanú
Bacsó Péter 1969-ben forgatott filmszatírája, A tanú, a magyar filmtörténet egyik legkülönlegesebb és legviszontagságosabb utat bejárt alkotása. A film nemcsak tűpontos és kíméletlen korrajz a Rákosi-diktatúra abszurditásáról, hanem a hatalom és a művészet állandó kompromisszumainak, valamint a cenzúrának a lenyomata is. Kállai Ferenc életművében ez a forgatás mérföldkőnek bizonyult: Pelikán József megformálásával vált végleg az „örök kisember” nemzeti archetípusává.
Valós minták és amatőr zsenik a kamerák előtt
Bacsó Péter zsenialitása abban is rejlett, hogy a korszak rettegett, valós figuráit gyúrta bele a karakterekbe.
- Virág elvtárs (akit Őze Lajos játszott zseniálisan) alakját a korabeli ÁVH kíméletlen vezetőjéről, Péter Gáborról mintázták.
- Bástya elvtárs figuráját Farkas Mihály honvédelmi miniszter és Rákosi Mátyás személyi kultusza ihlette. Érdekesség, hogy Bástya elvtárs szerepére Bacsó nem hivatásos színészt, hanem Both Bélát, a Nemzeti Színház akkori igazgatóját kérte fel, aki rideg, fegyelmezett tartásával tökéletesen hozta a megközelíthetetlen pártvezért.
- A koncepciós per áldozatává váló Dániel Zoltánt pedig a korszak neves filmrendezője, Fábri Zoltán alakította, ami tovább emelte a produkció intellektuális és művészi színvonalát.
A cenzúra szorításában: kivágott jelenetek és a kényszerű befejezés
A forgatás folyamatos egyezkedések és kompromisszumok mentén zajlott a kultúrpolitikát irányító Aczél Györggyel és a cenzorokkal. A hatalom folyamatosan ellenőrizte a nyersanyagot, aminek következtében több jelenetet teljesen ki kellett vágni, vagy utólag módosítani.
Kivágták például azt a sötétzárka-jelenetet, amely túl egyértelműen utalt a Rajk-per borzalmaira, valamint megnyirbálták a katolikus egyház és az újdonsült kommunista rendszer stabilitását összehasonlító párbeszédet is.
A film eredeti, cenzúrázatlan verziója nem tartalmazta a ma mindenki által ismert záróképet. A híres villamosos jelenetet, ahol Pelikán évekkel később újra találkozik az időközben hatalmát vesztett, megöregedett Virág elvtárssal, Bacsó Péter utólag, kifejezetten a cenzúra utasítására forgatta hozzá. A hatalom ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy a film végén egyértelmű utalás legyen arra: a Rákosi-korszak bűnei felett eljárt az idő, és a Kádár-rendszerben az ilyen figurák már elveszítették a befolyásukat.
A magyar narancs és más legendás forgatási történetek
A film egyik legikonikusabb poénja, az „új magyar narancs” (ami valójában egy citrom) forgatása szintén vidám pillanatokat szült. Kállai Ferenc később nevetve mesélte, hogy a jelenet rögzítésekor a fanyar gyümölcsbe harapva nem kellett színlelnie az arcára kiülő döbbenetet és csalódottságot – a citrom valóban savanyú volt, de a forgatókönyv szerint Pelikánnak rezzenéstelen arccal kellett tűrnie Virág elvtárs magyarázatát: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk!”
A Mafilm stúdióiban és a Duna-parti helyszíneken zajló munkálatok során a színészek végig érezték, hogy valami rendkívülit és veszélyeset alkotnak. Bár a filmet az elkészülte után azonnal betiltották, és tíz évre dobozba zárták, a zárt körű vetítéseken és becsempészett kópiákon keresztül már a hivatalos, 1979-es bemutatója előtt kultikus státuszba emelkedett. Kállai Ferenc számára Pelikán József szerepe nemcsak szakmai sikert, hanem örök halhatatlanságot hozott a magyar közönség szívében.