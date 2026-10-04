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kállai ferenc

Kállai Ferencet a nyilvánosság kizárásával temették el – így búcsúztak A tanú legendájától

1 órája
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Az örök kisember, aki a legnehezebb történelmi időkben is képes volt görbe tükröt tartani a nemzet elé. Kállai Ferenc, a huszadik századi magyar színjátszás és filmművészet egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb alakja volt. A Kossuth-díjas művész és a Nemzet Színésze ma lenne 101 éves.
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kállai ferenca tanúpelikán józsef

Kállai Ferenc (született Krampner Ferenc) a huszadik századi magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb alakja volt. Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett érdemes és kiváló színművész, aki drámai hősök megformálása mellett az esendő „kisember” archetípusának legfontosabb hazai tolmácsolójává vált. 

Kállai Ferenc ma lenne 101 éves
Kállai Ferenc ma lenne 101 éves

Út az alföldi csendből a világot jelentő deszkákig

Kállai Ferenc 1925. október 4-én született Gyomán. Gyermekkorát a csendes alföldi környezet határozta meg, ahol elsajátította azt az ízes, megfontolt beszédstílust, amely a védjegyévé vált. Családjával később Budapestre költözött, ahol kereskedelmi iskolában érettségizett. 

A színművészet alapjaival a Színművészeti Akadémián ismerkedett meg, ahol 1944-ben végzett. A fiatal tehetségre gyorsan felfigyeltek a szakmabeliek: pályafutását 1945-ben a Szabad Színházban, majd a Belvárosi Színházban kezdte Bárdos Artúr irányítása alatt. Alig néhány év vidéki és fővárosi kitérő után, 1948-ban szerződött a Nemzeti Színházhoz, amelynek több mint fél évszázadon át maradt hűséges tagja, 1989-től pedig az intézmény örökös tagjává választották. 

Kállai Ferenc páratlan színházi és filmbéli munkássága

Kállai Ferenc színpadi jelenléte és kiváló jellemábrázoló ereje szinte minden műfajban érvényesült, a klasszikus tragédiáktól a kortárs komédiákig. 

Főbb színházi szerepei:

  • Shakespeare drámáiban, például az Othello Cassiusaként
  • A Falstaff címszerepében
  • Arthur Miller Az ügynök halála című drámájában

Bár a színház volt az elsődleges otthona, nevét a legszélesebb közönség számára a magyar filmművészet aranykora tette halhatatlanná. Pályafutása során több mint 160 filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Legismertebb alakítása Pelikán József gátőr Bacsó Péter 1969-ben készült, kultikussá vált szatírájában, A tanú-ban. Pelikán igazságkereső, kissé naiv, a rendszer fogaskerekei között őrlődő karaktere Kállai zseniális játékának köszönhetően egy egész korszak szimbólumává és a magyar kultúra szerves részévé vált. 

Később olyan közönségsikerekben is látható volt, mint A miniszter félrelép, az Ámbár tanár úr, a Megint tanú vagy a A három testőr Afrikában.

A színészet mellett Kállai pedagógusként és közéleti szereplőként is aktív volt: 1977 és 1990 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanáraként, majd egyetemi tanárként adta át tudását a következő generációnak. 1981-től a Színházművészeti Szövetség elnöki posztját töltötte be, a nyolcvanas évek második felében pedig országgyűlési képviselőként is dolgozott. 

Elismerések és kitüntetések

Gazdag életművét a szakma és a közönség is a legmagasabb szinten értékelte: 

  • Jászai Mari-díj (1956, 1958)
  • Kossuth-díj (1973)
  • A Nemzet Színésze (2000-ben az elsők között kapta meg a címet)
  • Budapest díszpolgára (1998) 

A betegség évei és a legenda halála

Élete utolsó éveiben a művész egészségi állapota jelentősen megromlott. 2005-ben került először kórházba súlyos vérnyomásproblémákkal, amelyeket a háttérben húzódó cukorbetegsége tovább súlyosbított. Utolsó színpadi bemutatója szintén 2005 decemberében volt a Pesti Magyar Színházban. 

Betegsége miatt az utolsó időszakban már állandó, huszonnégy órás ápolásra szorult. Kállai Ferenc hosszú, méltósággal viselt betegség után, 2010. július 11-én, életének 85. évében hunyt el Budapesten

Kállai Ferenc búcsúztatója
Kállai Ferenc búcsúztatója

Halálával a magyar kulturális élet egyik legfényesebb csillaga és a színházi világ egy igazi legendája távozott. Emlékét ma mellszobor őrzi a Nemzeti Színházban, nevét Kállai Ferenc-életműdíj viseli, alakításai pedig a mai napig generációk számára nyújtanak felejthetetlen élményt.

Kállai Ferenc sírja

2010. július 23-án a Farkasréti temető ravatalozójában családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői búcsúztak tőle. Azonban a család és a gyászoló özvegy kérésére a tényleges temetést szűk családi körben ejtették meg, kizárták róla a sajtót.

A kulisszák mögött: így született Bacsó Péter remekműve, A tanú

Bacsó Péter 1969-ben forgatott filmszatírája, A tanú, a magyar filmtörténet egyik legkülönlegesebb és legviszontagságosabb utat bejárt alkotása. A film nemcsak tűpontos és kíméletlen korrajz a Rákosi-diktatúra abszurditásáról, hanem a hatalom és a művészet állandó kompromisszumainak, valamint a cenzúrának a lenyomata is. Kállai Ferenc életművében ez a forgatás mérföldkőnek bizonyult: Pelikán József megformálásával vált végleg az „örök kisember” nemzeti archetípusává. 

Valós minták és amatőr zsenik a kamerák előtt

Bacsó Péter zsenialitása abban is rejlett, hogy a korszak rettegett, valós figuráit gyúrta bele a karakterekbe. 

  • Virág elvtárs (akit Őze Lajos játszott zseniálisan) alakját a korabeli ÁVH kíméletlen vezetőjéről, Péter Gáborról mintázták. 
  • Bástya elvtárs figuráját Farkas Mihály honvédelmi miniszter és Rákosi Mátyás személyi kultusza ihlette. Érdekesség, hogy Bástya elvtárs szerepére Bacsó nem hivatásos színészt, hanem Both Bélát, a Nemzeti Színház akkori igazgatóját kérte fel, aki rideg, fegyelmezett tartásával tökéletesen hozta a megközelíthetetlen pártvezért.
  • A koncepciós per áldozatává váló Dániel Zoltánt pedig a korszak neves filmrendezője, Fábri Zoltán alakította, ami tovább emelte a produkció intellektuális és művészi színvonalát. 

A cenzúra szorításában: kivágott jelenetek és a kényszerű befejezés

A forgatás folyamatos egyezkedések és kompromisszumok mentén zajlott a kultúrpolitikát irányító Aczél Györggyel és a cenzorokkal. A hatalom folyamatosan ellenőrizte a nyersanyagot, aminek következtében több jelenetet teljesen ki kellett vágni, vagy utólag módosítani. 

Kivágták például azt a sötétzárka-jelenetet, amely túl egyértelműen utalt a Rajk-per borzalmaira, valamint megnyirbálták a katolikus egyház és az újdonsült kommunista rendszer stabilitását összehasonlító párbeszédet is.

A film eredeti, cenzúrázatlan verziója nem tartalmazta a ma mindenki által ismert záróképet. A híres villamosos jelenetet, ahol Pelikán évekkel később újra találkozik az időközben hatalmát vesztett, megöregedett Virág elvtárssal, Bacsó Péter utólag, kifejezetten a cenzúra utasítására forgatta hozzá. A hatalom ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy a film végén egyértelmű utalás legyen arra: a Rákosi-korszak bűnei felett eljárt az idő, és a Kádár-rendszerben az ilyen figurák már elveszítették a befolyásukat.

A magyar narancs és más legendás forgatási történetek

A film egyik legikonikusabb poénja, az „új magyar narancs” (ami valójában egy citrom) forgatása szintén vidám pillanatokat szült. Kállai Ferenc később nevetve mesélte, hogy a jelenet rögzítésekor a fanyar gyümölcsbe harapva nem kellett színlelnie az arcára kiülő döbbenetet és csalódottságot – a citrom valóban savanyú volt, de a forgatókönyv szerint Pelikánnak rezzenéstelen arccal kellett tűrnie Virág elvtárs magyarázatát: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk!” 

A Mafilm stúdióiban és a Duna-parti helyszíneken zajló munkálatok során a színészek végig érezték, hogy valami rendkívülit és veszélyeset alkotnak. Bár a filmet az elkészülte után azonnal betiltották, és tíz évre dobozba zárták, a zárt körű vetítéseken és becsempészett kópiákon keresztül már a hivatalos, 1979-es bemutatója előtt kultikus státuszba emelkedett. Kállai Ferenc számára Pelikán József szerepe nemcsak szakmai sikert, hanem örök halhatatlanságot hozott a magyar közönség szívében.

 

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