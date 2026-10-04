Kállai Ferencet a nyilvánosság kizárásával temették el – így búcsúztak A tanú legendájától

Kállai Ferenc (született Krampner Ferenc) a huszadik századi magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb alakja volt. Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas művész, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett érdemes és kiváló színművész, aki drámai hősök megformálása mellett az esendő „kisember” archetípusának legfontosabb hazai tolmácsolójává vált.

Kállai Ferenc ma lenne 101 éves

Út az alföldi csendből a világot jelentő deszkákig

Kállai Ferenc 1925. október 4-én született Gyomán. Gyermekkorát a csendes alföldi környezet határozta meg, ahol elsajátította azt az ízes, megfontolt beszédstílust, amely a védjegyévé vált. Családjával később Budapestre költözött, ahol kereskedelmi iskolában érettségizett.

A színművészet alapjaival a Színművészeti Akadémián ismerkedett meg, ahol 1944-ben végzett. A fiatal tehetségre gyorsan felfigyeltek a szakmabeliek: pályafutását 1945-ben a Szabad Színházban, majd a Belvárosi Színházban kezdte Bárdos Artúr irányítása alatt. Alig néhány év vidéki és fővárosi kitérő után, 1948-ban szerződött a Nemzeti Színházhoz, amelynek több mint fél évszázadon át maradt hűséges tagja, 1989-től pedig az intézmény örökös tagjává választották.

Kállai Ferenc páratlan színházi és filmbéli munkássága

Kállai Ferenc színpadi jelenléte és kiváló jellemábrázoló ereje szinte minden műfajban érvényesült, a klasszikus tragédiáktól a kortárs komédiákig.

Főbb színházi szerepei:

Shakespeare drámáiban, például az Othello Cassiusaként

Cassiusaként A Falstaff címszerepében

címszerepében Arthur Miller Az ügynök halála című drámájában

Bár a színház volt az elsődleges otthona, nevét a legszélesebb közönség számára a magyar filmművészet aranykora tette halhatatlanná. Pályafutása során több mint 160 filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Legismertebb alakítása Pelikán József gátőr Bacsó Péter 1969-ben készült, kultikussá vált szatírájában, A tanú-ban. Pelikán igazságkereső, kissé naiv, a rendszer fogaskerekei között őrlődő karaktere Kállai zseniális játékának köszönhetően egy egész korszak szimbólumává és a magyar kultúra szerves részévé vált.