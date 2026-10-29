Károly király a Bahamákra utazott: táncra perdült a helyiekkel – fotók

Károly király kilencnapos karibi körúton vesz részt, amelynek első állomása a Bahamák volt. Az uralkodó október 27-én érkezett Nassau városába, ahol hivatalos programok sora várta, ám a látogatás második napján már egy jóval felszabadultabb oldalát is megmutatta. A brit király a helyi kultúrából is ízelítőt kapott, és egy ponton maga is csatlakozott a Junkanoo-felvonuláshoz. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!

Károly Király utazása: a Bahamákra látogatott ezúttal (Fotó: BEN STANSALL/POOL)

Károly király táncra perdült a helyiekkel

A Junkanoo a Bahamák egyik legismertebb kulturális hagyománya, amely látványos jelmezekkel, tánccal és zenével jár. A felvonuláson Károly király egy ideig a háttérből figyelte a produkciót, majd a táncosok közé lépett. A kezébe egy, a bahamai zászló színeiben pompázó csörgőt is adtak, amelyet az uralkodó lelkesen rázott, miközben együtt mozgott a felvonulókkal, öltönyt és napszemüveget viselve. A látványos jelenetről videó is készült, amelyen jól látszik, hogy az uralkodó nem maradt távol a helyiektől: mosolyogva, a zene ütemére mozogva vett részt a felvonulásban.

Boldogan vett részt a felvonuláson (Fotó: BEN STANSALL/POOL)

Károly király komoly témákról is beszélt

A felszabadult táncos pillanat mellett Károly király bahamai látogatása komolyabb kérdésekről is szólt. A brit uralkodó érkezése után beszédében elismerte a rabszolga-kereskedelemhez kapcsolódó történelmi szenvedést és igazságtalanságokat. A BBC szerint úgy fogalmazott, hogy „a múlt nagy szenvedéseit” és igazságtalanságait helyes elismerni. Károly király közben a körút további állomásaira készül: a Bahamák után Guyanába utazik, majd Antigua és Barbuda következik, ahol Kamilla királyné is csatlakozik hozzá a Nemzetközösségi kormányfők találkozójára.