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Károly király

Károly király a Bahamákra utazott: táncra perdült a helyiekkel – fotók

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A brit uralkodó a Karib-térségben tartózkodik, és a Bahamákon még a táncot sem hagyta ki. Károly király egy felvonuláson a helyiek közé állt, kezébe vette a hagyományos csörgőket, majd együtt mozgott a táncosokkal.
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Károly királyfotókollekciófelvonulás

Károly király kilencnapos karibi körúton vesz részt, amelynek első állomása a Bahamák volt. Az uralkodó október 27-én érkezett Nassau városába, ahol hivatalos programok sora várta, ám a látogatás második napján már egy jóval felszabadultabb oldalát is megmutatta. A brit király a helyi kultúrából is ízelítőt kapott, és egy ponton maga is csatlakozott a Junkanoo-felvonuláshoz. Cikkünk végén galériás fotóalbum található!

Károly király a helyiekkel táncol a felvonuláson.
Károly Király utazása: a Bahamákra látogatott ezúttal (Fotó: BEN STANSALL/POOL)

Károly király táncra perdült a helyiekkel

A Junkanoo a Bahamák egyik legismertebb kulturális hagyománya, amely látványos jelmezekkel, tánccal és zenével jár. A felvonuláson Károly király egy ideig a háttérből figyelte a produkciót, majd a táncosok közé lépett. A kezébe egy, a bahamai zászló színeiben pompázó csörgőt is adtak, amelyet az uralkodó lelkesen rázott, miközben együtt mozgott a felvonulókkal, öltönyt és napszemüveget viselve. A látványos jelenetről videó is készült, amelyen jól látszik, hogy az uralkodó nem maradt távol a helyiektől: mosolyogva, a zene ütemére mozogva vett részt a felvonulásban.

Károly király mosolyog a tömegben.
Boldogan vett részt a felvonuláson (Fotó: BEN STANSALL/POOL)

Károly király komoly témákról is beszélt

A felszabadult táncos pillanat mellett Károly király bahamai látogatása komolyabb kérdésekről is szólt. A brit uralkodó érkezése után beszédében elismerte a rabszolga-kereskedelemhez kapcsolódó történelmi szenvedést és igazságtalanságokat. A BBC szerint úgy fogalmazott, hogy „a múlt nagy szenvedéseit” és igazságtalanságait helyes elismerni. Károly király közben a körút további állomásaira készül: a Bahamák után Guyanába utazik, majd Antigua és Barbuda következik, ahol Kamilla királyné is csatlakozik hozzá a Nemzetközösségi kormányfők találkozójára.

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A bahamai látogatás azonban minden bizonnyal sokáig emlékezetes marad, hiszen Károly király ezúttal nemcsak hivatalos beszédekkel és találkozókkal került a figyelem középpontjába, hanem azzal is, hogy gond nélkül beállt a helyiek közé, csörgőt ragadott, és táncra perdült a karibi forgatagban.

Galéria: Károly király a Bahamákra utazott: táncra perdült a helyiekkel
Fotó: AFP
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Károly király ezúttal a Bahamákra érkezett

 

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