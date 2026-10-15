Ezt csinálta éppen Károly, amikor megtudta, hogy ő lett az Egyesült Királyság uralkodója

2022. szeptember 8-án hatalmas tragédia érte a brit királyi családot: elhunyt II. Erzsébet királynő, az Egyesült Királyság leghosszabb ideig regnáló uralkodója. Halálával fia, az akkor még Károly herceg, örökölte a trónt, és III. Károly királyként lépett édesanyja helyébe.

A pillanat, amikor Károly király megtudta, hogy ő lett az Egyesült Királyság új uralkodója. Fotó: JEFF SPICER / POOL

II. Erzsébet halála az egész világot megrázta, Károly számára azonban személyes tragédiát is jelentett. A király ugyanis éppen autóban ült, amikor értesült arról, hogy édesanyja elhunyt, és ezzel ő lett az Egyesült Királyság új uralkodója. Mindössze néhány órával korábban még Balmoralban járt, hogy meglátogassa súlyos állapotban lévő édesanyját.

A pillanat, amikor Károly király megtudta, hogy ő lett az Egyesült Királyság új uralkodója

Robert Hardman királyi szakértő és kommentátor a The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy című könyvében számos, korábban nem ismert részletet osztott meg III. Károly trónra lépésének körülményeiről. A könyv London Bridge című fejezetében Hardman azt is felidézi, hogyan értesült Károly édesanyja haláláról és arról, hogy ettől a pillanattól kezdve ő viseli a brit koronát.

Károly 2022. szeptember 8-án még meglátogatta édesanyját a skóciai Balmoral kastélyban. Később egy csendes, jelöletlen skót vidéki úton ült autóba, amikor élete egyetlen pillanat alatt megváltozott. Hardman szerint Károly éppen a B976-os útról tért le a Balmoral birtok hátsó bejárata felé, amikor megkapta a hírt, hogy édesanyja meghalt, és ő lett az Egyesült Királyság, valamint további tizennégy királyság uralkodója.

Az iskolásokat arra tanítják, hogy a brit történelem leghosszabb uralkodása egy kenyai itatóhelyen kezdődött: Erzsébet hercegnő egy hatalmas fügefa ágairól figyelte a vadvilágot, amikor VI. György király 1952. február 6-án álmában meghalt. Engedelmes lánya hercegnőként felmászott a fára, és királynőként szállt le róla

- írta könyvében Hardman.

A királyi szakértő szerint Károly története ennél jóval kevésbé látványos, de annál sorsfordítóbb volt: 2022. szeptember 8-án egy jelöletlen úton, egy autóban szólították először "Felségnek".

Elhunyt édesanyjához hasonlóan walesi hercegként és Rothesay hercegeként szállt be az autóba. Húsz perccel később III. Károly királyként szállt ki belőle - az új királynéval az oldalán.

Robert Hardman könyve nemcsak Károly trónra lépésének eddig kevésbé ismert részleteibe enged betekintést, hanem a király és kisebbik fia, Harry herceg megromlott kapcsolatára is. A szerző szerint Károly kétségbeesetten szeretné újra közel tudni magához fiát, és szeretné helyrehozni a közöttük kialakult mély szakadékot. Hardman úgy véli, hogy a jövőben akár egy nagy kibékülésre is sor kerülhet apa és fia között - írta a Mirror.