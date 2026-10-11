Saját zsebből fizette ki testvére tartozását Károly király

III. Károly király 1,5 millió fontot (kb. 646,7 millió forintot) fizetett ki, hogy fedezze öccse, a korábbi András herceg adósságait, miután a férfit a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatai miatt arra kényszerítették, hogy kiköltözzön a Windsori kastély közelében található, korona tulajdonában lévő otthonából.

Saját zsebből fedezte testvére adósságát Károly király. Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

Saját zsebből fedezte testvére adósságát Károly király

Egy közeli forrás szerint Károly a magánjövedelméből vette ki a pénzt fivérének - akit ma már Andrew Mountbatten-Windsor néven említenek -, hogy a Crown Estate, azaz a Koronaingatlanokat kezelő szervezet időben megkapja a járandóságát.

A részletekre azután derült fény, hogy a korona tulajdonát kezelő Crown Estate közölte: Mountbatten-Windsort 1,8 millió fontra (kb. 776 millió forint) terhelték meg az ingatlan elhanyagolt állapota miatt, ugyanakkor 302 000 font (kb. 130,2 millió forint) jóváírást kapott a bérleti szerződés idő előtti feladásáért. Így 1,5 millió font tartozása maradt, amelyet a király egyenlített ki.

A Crown Estate pénteken hozta nyilvánosságra ezeket a számokat, amikor bejelentette, hogy Mountbatten-Windsor teljesen elhagyta a Royal Lodge-ot, a Londontól nyugatra, a Windsori kastély melletti parkos területen fekvő 30 szobás, udvarházat. Ő maga már februárban kiköltözött a rezidenciáról.

A Royal Lodge bérleti szerződése megszűnt, és most határozottan a jövőbeni hasznosítására, valamint azokra a lehetőségekre összpontosítunk, amelyekkel a korai visszakerülés révén további pénzügyi értéket teremthetünk a nemzet számára

- áll a Crown Estate közleményében.

Miért kellett kiköltöznie az egykori András hercegnek?

Károly még tavaly fosztotta meg testvérét hercegi címétől, és utasította a Royal Lodge elhagyására, mivel az uralkodó igyekezett megvédeni a királyi család többi tagját a Mountbatten-Windsor és Epstein közötti kapcsolat miatti folyamatos botránytól. Erre a lépésre azután került sor, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyben végzett nyomozásból, amelyek korábban ismeretlen részleteket fedtek fel a volt herceghez fűződő kapcsolatairól.