Saját zsebből fizette ki testvére tartozását Károly király

III. Károly király 1,5 millió fontot (kb. 646,7 millió forintot) fizetett ki, hogy fedezze öccse, a korábbi András herceg adósságait, miután a férfit a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatai miatt arra kényszerítették, hogy kiköltözzön a Windsori kastély közelében található, korona tulajdonában lévő otthonából.
Saját zsebből fedezte testvére adósságát Károly király
Egy közeli forrás szerint Károly a magánjövedelméből vette ki a pénzt fivérének - akit ma már Andrew Mountbatten-Windsor néven említenek -, hogy a Crown Estate, azaz a Koronaingatlanokat kezelő szervezet időben megkapja a járandóságát.
A részletekre azután derült fény, hogy a korona tulajdonát kezelő Crown Estate közölte: Mountbatten-Windsort 1,8 millió fontra (kb. 776 millió forint) terhelték meg az ingatlan elhanyagolt állapota miatt, ugyanakkor 302 000 font (kb. 130,2 millió forint) jóváírást kapott a bérleti szerződés idő előtti feladásáért. Így 1,5 millió font tartozása maradt, amelyet a király egyenlített ki.
A Crown Estate pénteken hozta nyilvánosságra ezeket a számokat, amikor bejelentette, hogy Mountbatten-Windsor teljesen elhagyta a Royal Lodge-ot, a Londontól nyugatra, a Windsori kastély melletti parkos területen fekvő 30 szobás, udvarházat. Ő maga már februárban kiköltözött a rezidenciáról.
A Royal Lodge bérleti szerződése megszűnt, és most határozottan a jövőbeni hasznosítására, valamint azokra a lehetőségekre összpontosítunk, amelyekkel a korai visszakerülés révén további pénzügyi értéket teremthetünk a nemzet számára
- áll a Crown Estate közleményében.
Miért kellett kiköltöznie az egykori András hercegnek?
Károly még tavaly fosztotta meg testvérét hercegi címétől, és utasította a Royal Lodge elhagyására, mivel az uralkodó igyekezett megvédeni a királyi család többi tagját a Mountbatten-Windsor és Epstein közötti kapcsolat miatti folyamatos botránytól. Erre a lépésre azután került sor, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyben végzett nyomozásból, amelyek korábban ismeretlen részleteket fedtek fel a volt herceghez fűződő kapcsolatairól.
Mountbatten-Windsor tartós ott-tartózkodása a Royal Lodge-ban sokak számára különösen kényes kérdés volt, mivel egyáltalán nem fizetett bérleti díjat a házért és a hozzá tartozó 40,3 hektáros területért.
A Crown Estate közlése szerint Mountbatten-Windsor jogosult volt a felújítási költségek miatti kártérítésre, amennyiben az első 25 éven belül mond le a bérleti jogról - írta az AP News.
A volt herceg 2003-ban írt alá egy 75 éves bérleti szerződést a Royal Lodge-ra, amikor még a királyi család aktív, dolgozó tagja volt. A szerződés előírta Mountbatten-Windsor számára, hogy 7,5 millió fontot (kb. 3,23 milliárd forint) költsön az ingatlan felújítására, valamint fizessen be egy egyszeri 1 millió fontos (kb. 431,1 millió forint) összeget.