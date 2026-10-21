Minden tekintet Katalin hercegnére szegeződött: lélegzetelállító ruhában jelent meg a windsori kastélyban – galéria

Katalin hercegné káprázatos megjelenésével minden tekintetet magára vonzott a windsori kastélyban rendezett állami banketten, mindössze néhány órával azután, hogy Harry herceg ismét a királyi családdal való kibékülésről beszélt.

Katalin hercegné káprázatos ruhában jelent meg a windsori díszvacsorán Fotó: Aaron Chown / PA Wire

Katalin hercegné káprázatos ruhában jelent meg a windsori díszvacsorán

III. Károly király az Egyesült Királyságba hivatalos állami látogatásra érkező ománi szultánt látta vendégül, akinek tiszteletére fényűző díszvacsorát rendeztek a windsori kastély Szent György-termében. A királyi család tagjai a legelőkelőbb öltözékükben jelentek meg az eseményen, ám a walesi hercegné különösen nagy feltűnést keltett. Katalin hercegné a híres Lover’s Knot tiarát viselte, amelyhez egy halványsárga, köpenyszerű részlettel díszített Elie Saab estélyi ruhát választott.

Kamilla királyné szintén lenyűgöző öltözékben érkezett: a néhai II. Erzsébet királynő egyik kedvenc ékszerét, a Girls of Great Britain and Ireland tiarát viselte. Ehhez egy Fiona Clare által tervezett, lila sifon estélyi ruhát, valamint ametisztekkel és gyémántokkal díszített nyakláncot választott.

Katalin hercegné ezúttal kiengedve viselte a haját, megjelenését pedig a néhai II. Erzsébet királynő egykori fülbevalójával és karkötőjével tette még elegánsabbá. Vilmos herceg és III. Károly király eközben a legünnepélyesebb férfiöltözéknek számító frakkban jelent meg, amelyhez a Windsor-ház hagyományos, vörös gallérral és mandzsettával díszített frakkját viselték.