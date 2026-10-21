Minden tekintet Katalin hercegnére szegeződött: lélegzetelállító ruhában jelent meg a windsori kastélyban – galéria

Katalin hercegné káprázatos megjelenésével minden tekintetet magára vonzott a windsori kastélyban rendezett állami banketten, mindössze néhány órával azután, hogy Harry herceg ismét a királyi családdal való kibékülésről beszélt.
Katalin hercegné káprázatos ruhában jelent meg a windsori díszvacsorán
III. Károly király az Egyesült Királyságba hivatalos állami látogatásra érkező ománi szultánt látta vendégül, akinek tiszteletére fényűző díszvacsorát rendeztek a windsori kastély Szent György-termében. A királyi család tagjai a legelőkelőbb öltözékükben jelentek meg az eseményen, ám a walesi hercegné különösen nagy feltűnést keltett. Katalin hercegné a híres Lover’s Knot tiarát viselte, amelyhez egy halványsárga, köpenyszerű részlettel díszített Elie Saab estélyi ruhát választott.
Kamilla királyné szintén lenyűgöző öltözékben érkezett: a néhai II. Erzsébet királynő egyik kedvenc ékszerét, a Girls of Great Britain and Ireland tiarát viselte. Ehhez egy Fiona Clare által tervezett, lila sifon estélyi ruhát, valamint ametisztekkel és gyémántokkal díszített nyakláncot választott.
Katalin hercegné ezúttal kiengedve viselte a haját, megjelenését pedig a néhai II. Erzsébet királynő egykori fülbevalójával és karkötőjével tette még elegánsabbá. Vilmos herceg és III. Károly király eközben a legünnepélyesebb férfiöltözéknek számító frakkban jelent meg, amelyhez a Windsor-ház hagyományos, vörös gallérral és mandzsettával díszített frakkját viselték.
A díszvacsorán Katalin hercegné az ománi szultán és Sayyid Khalid Hilal Al Busaidy, az ománi királyi udvar ügyeiért felelős miniszter között foglalt helyet, míg Vilmos herceg asztalszomszédja Dina Macki séf és gasztroblogger volt. A windsori kastély Szent György-termében összesen 160 meghívott vendég vett részt a fényűző eseményen.
A pompás bankettre mindössze néhány órával azután került sor, hogy megjelent Harry herceg legújabb interjúja, amelyben a királyi családdal régóta feszült viszonyban álló sussexi herceg arról beszélt, szeretné rendezni a nézeteltéréseit édesapjával, III. Károly királlyal és bátyjával, Vilmos herceggel – írja a Mirror.