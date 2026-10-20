Katona Klári ma ünnepli 73. születésnapját: 60 éve kezdődött a karrierje – Galéria

Ha a magyar zenei világ legmeghatározóbb alakjait listáznánk, Katona Klári egészen biztosan közöttük lenne, hiszen tehetségével, játékosságával és fülbe mászó dallamaival mindenkire elképesztő hatást gyakorolt. Az énekesnő mindössze 13 éves volt, amikor énekelni kezdett és rendíthetetlenül járta a fesztiválokat és versenyeket. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a szakma akkor már elismert zenészeit is az ujja köré csavarta. Mindennek azonban már több mint 50 éve, de Katona Klári dalai ma is igazi örökzöldek. Most pedig, a 73. születésnapja alkalmából felidéztük, hogyan alakult karrierje, egészen visszavonulásáig.

Katona Klári fiatalon egy csapásra meghódította a zeneipart, később mégis kiszállt (Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)

Katona Klári kora ellenére nem él nyugdíjas életet, hiszen könyvet és cikkeket ír, podcast beszélgetéseket folytat, jótékonykodik, és persze igyekszik a rajongóival is találkozni. Egyetlen dolog van, amire hiába kéri a közönség, az pedig az éneklés. Pedig Presser Gábor Lárikája elképesztő sikereket ért el a '70-es és a '80-as években. 10 évvel debütálása után – de még mindig csak 23 évesen – Demjén Ferenccel kezdett együtt dolgozni, aki számos slágert írt neki, amiket ma is dúdol a közönség, mint például a Savanyú a csokoládé, ami bár az első közös munkájuk volt, de annál hatalmasabb sikert arattak vele. Ez adta később első nagylemezének címét is, amin a Bergendy-együttes tagjait hallhatjuk zenei kíséretként, míg második albumán a V'Moto-Rock zenészei támogatták. Lemezeinek története már csak azért is különleges, mert a beat korszak három meghatározó énekesnője, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati és Zalatnay Sarolta után ő volt az első női előadó, akinek önálló albuma jelenhetett meg. Később Katona Klári Presser Gáborral és Sztevanovity Dusánnal kezdett együtt dolgozni – a Lárika becenevet is előbbitől kapta –, amit elképesztő siker koronázott. Végül mégis úgy döntött a '90-es évek elején, hogy saját maga fogja írni a szövegeit, és így is tett 10 éven át, majd 2003-as gyerekeknek szóló lemeze után teljesen eltűnt a köztudatból.

Katona Klári most könyvet ír, tanít és igyekszik visszaadni azt a sok jót, amit énekesnőként kapott (Fotó: Mediaworks)

Katona Klári visszavonulása mindenkit meglepett

Az énekesnő 23 évvel ezelőtt gondolt egyet, és leszámolt az énekléssel, azóta pedig nem csak új dalok nem születnek, hanem a régiekkel sem áll színpadra. Katona Klári akkor, 50 évesen úgy érezte, hogy a magyar könnyűzenei világ már nem illik igazán hozzá, így más területekre kezdett fókuszálni. Így bár ír, beszélget és gyerekeket oktat, a nagy nyilvánosságot szigorúan kerüli, és nem is tervez visszatérni. Tavaly egy beszélgetés erejéig a Business Class című műsorral, és Pachmann Péterrel ugyan kivételt tett, de sem előtte, sem pedig azóta nem fordult elő hasonló. Az azonban kétségtelen, hogy az énekesnő örök nyomot hagyott a hazai zenészvilágban, ezen pedig a visszavonulása sem változtathat.