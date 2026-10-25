Katy Perry 42 éves lett: így lett az egyházi énekesből a popzene egyik legnagyobb sztárja

Katy Perry 1984. október 25-én született Katheryn Elizabeth Hudson néven a kaliforniai Santa Barbarában. Szülei, Keith Hudson és Mary Perry vallásos családban nevelték, édesapja és édesanyja is lelkészként dolgozott. Az énekesnőnek két testvére van: nővére, Angela és öccse, David. Katy Perry már gyermekkorában megismerkedett az énekléssel, az első fellépései a templomhoz kötődtek. A gospelzene meghatározó szerepet játszott a zenei fejlődésében, később azonban egészen más műfajban találta meg a saját hangját – írja az IMDb.
Katy Hudson néven kezdte a pályáját
Tinédzserként már komolyan foglalkozott a dalszerzéssel és a zenei karrier építésével. 15 éves korában Nashville-be kezdett járni, ahol dalszerzői tapasztalatokat szerzett, és demófelvételeken dolgozott.
Első lemeze 2001-ben jelent meg Katy Hudson címmel, a saját születési nevén.
A keresztény zenei album azonban nem hozta meg számára a várt áttörést.
Később Los Angelesbe költözött, hogy a popzene világában próbáljon szerencsét. Több sikertelen próbálkozás után végül a Capitol Recordsnál kapott új lehetőséget, és ekkor kezdte használni a Katy Perry művésznevet, édesanyja leánykori vezetéknevét választva.
Egyetlen dal változtatta meg az életét
A nagy áttörés 2008-ban érkezett el, amikor Katy Perry megjelentette az I Kissed a Girl című dalát, ami rövid idő alatt nemzetközi slágerré vált, és több országban is a slágerlisták élére került. A dal a One of the Boys című albumon kapott helyet, amely a Billboard 200-as albumlistáján a kilencedik helyig jutott.
A lemez további sikeres kislemezeket is hozott, a Hot n Cold például szintén széles körben ismertté vált. Perry nemcsak a dalaival, hanem látványos színpadi megjelenésével és játékos, feltűnő stílusával is felhívta magára a figyelmet. A korábbi sikertelen próbálkozások után ekkor már egyértelművé vált, hogy komoly helye lehet a nemzetközi popzenei élvonalban.
A Teenage Dream történelmet írt
A következő nagy mérföldkő 2010-ben érkezett, amikor megjelent a Teenage Dream, ami a Billboard 200 élén debütált, és az év egyik meghatározó popzenei kiadványává vált.
Öt kislemeze is az amerikai Billboard Hot 100 lista első helyére került, amivel az énekesnő Michael Jackson korábbi rekordját érte utol az egyetlen albumról származó listavezető dalok számában.
Az énekesnő 2012-ben a Part of Me című dallal folytatta sikersorozatát, ugyanebben az évben a Billboard az év női előadójának választotta – írja a Top40Weekly.
Új korszak Katy Perry életében
2013-ban jelent meg a Prism című albuma, amely újabb nagy slágereket hozott, mint a Roar és a Dark Horse. A korábbi albumok sikeres receptjét vitte tovább, miközben az énekesnő zenei világának változását is jelezte.
Perry a zenén kívül is egyre nagyobb figyelmet kapott. 2012-ben bemutatták a Katy Perry: Part of Me című dokumentumfilmet, amely a karrierjébe és fellépéseibe engedett betekintést.
Később a filmvásznon is feltűnt, többek között a Hupikék törpikék című animációs filmben Törpilla angol hangját kölcsönözte.
Közben a televízióban is szerepet vállalt: 2018-ban az American Idol zsűritagja lett. A műsor révén a zenei tehetségek értékelésében is aktív szerepet kapott, miközben továbbra is a popzene egyik ismert arca maradt.
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Russell Brand felesége volt
Katy Perry magánélete a karrierjével párhuzamosan a nyilvánosság érdeklődésének középpontjába került. A 2000-es évek végén Travie McCoy zenésszel alkotott egy párt, majd 2009-ben megismerkedett Russell Brand brit komikussal. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: 2009 végén eljegyezték egymást, 2010. október 23-án pedig Indiában házasodtak össze.
A házasságuk azonban nem bizonyult tartósnak: Brand 2011 decemberében beadta a válókeresetet, a válásukat pedig 2012-ben véglegesítették.
Perry később John Mayer énekessel is kapcsolatban állt, románcuk megszakításokkal több éven át tartott.
2016-ban kezdett randizni Orlando Bloom színésszel
Kapcsolatukban volt egy rövid szakítás is, de 2018-ban ismét egymásra találtak. Bloom 2019 Valentin-napján megkérte Perry kezét, de végül nem házasodtak össze.
Közös gyermekük, Daisy Dove Bloom 2020. augusztus 26-án született meg, ő Perry egyetlen gyermeke. Az énekesnő és Bloom 2025-ben bejelentették, hogy külön utakon folytatják, lányuk közös nevelésére azonban továbbra is figyelmet fordítanak.
Most Justin Trudeau a párja
Az énekesnő szerelmi élete ezt követően ismét a címlapokra került: 2025 júliusában Justin Trudeau-val, Kanada korábbi miniszterelnökével látták együtt vacsorázni Montrealban. A találkozás akkor még találgatásokat indított el, hiszen egyikük sem erősítette meg azonnal, hogy romantikus kapcsolat lenne közöttük. Trudeau 2023-ban jelentette be a különválását feleségétől, Sophie Grégoire Trudeau-tól, akivel korábban három gyermeket neveltek.
Perry és Trudeau 2025 októberében, az énekesnő 41. születésnapja környékén Párizsban kézen fogva mutatkozott együtt, decemberben pedig Perry közösségi oldalán is megosztott közös képeket a Japánban tett útjukról.
Ezzel nyilvánosan is megerősítették a kapcsolatukat. A korábbi kanadai kormányfő és a világhírű énekesnő románca azóta is nagy érdeklődést vált ki.