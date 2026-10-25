Katy Perry 42 éves lett: így lett az egyházi énekesből a popzene egyik legnagyobb sztárja

Katy Perry 1984. október 25-én született Katheryn Elizabeth Hudson néven a kaliforniai Santa Barbarában. Szülei, Keith Hudson és Mary Perry vallásos családban nevelték, édesapja és édesanyja is lelkészként dolgozott. Az énekesnőnek két testvére van: nővére, Angela és öccse, David. Katy Perry már gyermekkorában megismerkedett az énekléssel, az első fellépései a templomhoz kötődtek. A gospelzene meghatározó szerepet játszott a zenei fejlődésében, később azonban egészen más műfajban találta meg a saját hangját – írja az IMDb.

Katy Perry karrierje nehézkesen indult, nevét azonban ma már világszerte ismerik

Fotó: northfoto / PA Wire

Katy Hudson néven kezdte a pályáját

Tinédzserként már komolyan foglalkozott a dalszerzéssel és a zenei karrier építésével. 15 éves korában Nashville-be kezdett járni, ahol dalszerzői tapasztalatokat szerzett, és demófelvételeken dolgozott.

Első lemeze 2001-ben jelent meg Katy Hudson címmel, a saját születési nevén.

A keresztény zenei album azonban nem hozta meg számára a várt áttörést.

Később Los Angelesbe költözött, hogy a popzene világában próbáljon szerencsét. Több sikertelen próbálkozás után végül a Capitol Recordsnál kapott új lehetőséget, és ekkor kezdte használni a Katy Perry művésznevet, édesanyja leánykori vezetéknevét választva.

Egyetlen dal változtatta meg az életét

A nagy áttörés 2008-ban érkezett el, amikor Katy Perry megjelentette az I Kissed a Girl című dalát, ami rövid idő alatt nemzetközi slágerré vált, és több országban is a slágerlisták élére került. A dal a One of the Boys című albumon kapott helyet, amely a Billboard 200-as albumlistáján a kilencedik helyig jutott.

A lemez további sikeres kislemezeket is hozott, a Hot n Cold például szintén széles körben ismertté vált. Perry nemcsak a dalaival, hanem látványos színpadi megjelenésével és játékos, feltűnő stílusával is felhívta magára a figyelmet. A korábbi sikertelen próbálkozások után ekkor már egyértelművé vált, hogy komoly helye lehet a nemzetközi popzenei élvonalban.

Fotó: MediaPunch/face to face / NORTHFOTO

A Teenage Dream történelmet írt

A következő nagy mérföldkő 2010-ben érkezett, amikor megjelent a Teenage Dream, ami a Billboard 200 élén debütált, és az év egyik meghatározó popzenei kiadványává vált.

Öt kislemeze is az amerikai Billboard Hot 100 lista első helyére került, amivel az énekesnő Michael Jackson korábbi rekordját érte utol az egyetlen albumról származó listavezető dalok számában.

Az énekesnő 2012-ben a Part of Me című dallal folytatta sikersorozatát, ugyanebben az évben a Billboard az év női előadójának választotta – írja a Top40Weekly.