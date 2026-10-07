Kautzky Armand elárulta: ezért tűnt el váratlanul a köztévéből

Noha korábban több műsorban is láthatták a nézők a köztévén Kautzky Armandot – például a Családi kör vagy az Agytorna műsoraiban –, az utóbbi időben váratlanul eltűnt a novemberben 62. életévét betöltő színész a Duna képernyőjéről. De vajon mi lehet az oka, hogy már nem vezet műsort? Kiderült.

Kautzky Armand eltűnt a köztévé műsoraiból

Fotó: YouTube

Ezért nem láthatjuk Kautzky Armandot, mint műsorvezetőt a köztévében

A színész felfedte: igen egyszerű oka van annak, hogy nem látható már a Duna műsoraiban:

Nagyon egyszerű a válaszom, nem hosszabbították meg a szerződésemet. Külsősként dolgoztam a „királyi” televízióban évek óta több műsorban, például a Család-barátban is, ezeket a nézők nagyon szerették

– árulta el a Blikknek a színész, hozzátéve: szeretett műsort vezetni, mert végre magát adhatta.

"Érdekes emberekkel találkozhattam, beszélgethettem, és önmagamat adhattam. Nem kellett játszani, és nem engem kérdeztek, hanem én kérdeztem, így kielégíthettem a hétköznapi kíváncsiságomat" – magyarázta, kiemelve: hiányzik neki a tévézés nyújtotta kiszámítható menetrend.

"Megszerettem és megszoktam azt a tempót, amelyeket a rendszeres adások diktáltak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzik a televíziózás, de nem állt le az élet. A tévé előtt is volt életem, és ezután is van, illetve lesz."