Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ki mit tud?

Kern András, Koncz Zsuzsa és Csepregi Éva is feltűnt benne – ilyen volt a Ki mit tud? aranykora

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fiatal énekesek, színészek, zenekarok, bűvészek és versmondók léptek színpadra, miközben egy egész ország figyelte őket. A Ki mit tud? régi felvételein számos későbbi sztárt ismerhetsz fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ki mit tud?magyar televíziócsepregi évaversenykern andrás

A Ki mit tud? 1962-ben indult, és hamar a Magyar Televízió egyik meghatározó műsorává vált. A versenyben nem csak énekesek és zenekarok mutatkozhattak be: színészek, versmondók, táncosok, bűvészek, humoristák és különleges produkciók előadói is színpadra álltak.

Így ragyogtak a Ki mit tud? legendái – felismered még a fellépőket?
Golgota út, Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, a Magyar Televízió Ki mit tud? 1972. műsora. A zsűri Szabó Béla, Komjáthy György, Pernye András, Petrovics Emil, Major Tamás, Sulyok Mária, Szinetár Miklós és Vámos László
Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Így ragyogtak a Ki mit tud? legendái – felismered még a fellépőket?

A korai évadok szereplői között ott volt a fiatal Kern András és Koncz Zsuzsa. Az 1968-as középdöntő egyik felvételén Gálvölgyi János, Fenyő Miklós és Kincses Veronika is feltűnik.

Az 1972-es verseny képei újabb későbbi hírességeket őriztek meg. Csepregi Éva a Stereo együttessel, Forgács Gábor jódlizóként, Szűcs Judith pedig a Tavasz kamarakórus tagjaként szerepelt. A zsűriben eközben Major Tamás, Sulyok Mária, Szinetár Miklós és Petrovics Emil foglalt helyet.

A későbbi versenyekben jazz-rock zenekar, pantomimegyüttes, bűvész és egyensúlyozó is bemutatkozott. A régi képeket nézve nemcsak a fellépők változását követheted végig, hanem a televíziózás díszleteit, divatját és különleges hangulatát is.

Galéria: Így ragyogtak a Ki mit tud? tehetségei – hány későbbi sztárt ismersz fel?
1/17
Istvánmezei út, Jégszínház, a Magyar Televízió Ki mit tud? 1962. műsorának döntője. A zsűri tagjai, Sulyok Mária színművésznő, Szabó Béla a KISZ IB tagja, zsűrielnök és Várkonyi Zoltán színész, rendező, színigazgató

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!