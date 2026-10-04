Kern András, Koncz Zsuzsa és Csepregi Éva is feltűnt benne – ilyen volt a Ki mit tud? aranykora

A Ki mit tud? 1962-ben indult, és hamar a Magyar Televízió egyik meghatározó műsorává vált. A versenyben nem csak énekesek és zenekarok mutatkozhattak be: színészek, versmondók, táncosok, bűvészek, humoristák és különleges produkciók előadói is színpadra álltak.

Golgota út, Ganz-MÁVAG Művelődési Központ, a Magyar Televízió Ki mit tud? 1972. műsora. A zsűri Szabó Béla, Komjáthy György, Pernye András, Petrovics Emil, Major Tamás, Sulyok Mária, Szinetár Miklós és Vámos László

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Így ragyogtak a Ki mit tud? legendái – felismered még a fellépőket?

A korai évadok szereplői között ott volt a fiatal Kern András és Koncz Zsuzsa. Az 1968-as középdöntő egyik felvételén Gálvölgyi János, Fenyő Miklós és Kincses Veronika is feltűnik.

Az 1972-es verseny képei újabb későbbi hírességeket őriztek meg. Csepregi Éva a Stereo együttessel, Forgács Gábor jódlizóként, Szűcs Judith pedig a Tavasz kamarakórus tagjaként szerepelt. A zsűriben eközben Major Tamás, Sulyok Mária, Szinetár Miklós és Petrovics Emil foglalt helyet.

A későbbi versenyekben jazz-rock zenekar, pantomimegyüttes, bűvész és egyensúlyozó is bemutatkozott. A régi képeket nézve nemcsak a fellépők változását követheted végig, hanem a televíziózás díszleteit, divatját és különleges hangulatát is.