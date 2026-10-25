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Lakatos Levente

Kiara Lord nem ura az érzelmeinek: „Nagyon-nagyon gyökér vagyok, ha szerelmes vagyok!”

12 perce
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Az egykori felnőttfilmes egyáltalán nem vágyik a vegytiszta, ha úgy tetszik „őrült szerelemre”. Kiara Lord osztja azt a Koreában elfogadott nézetet, hogy a szerelem egyfajta mentális betegség. Egyébként emiatt áll a bál a Házasság első látásra pszichológusa körül is.
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Lakatos LeventeHázasság első látásGaál ViktorKiara LordÁzsia Expresszszerelem

A Házasság első látásra szakértője kavicsot dobott a tóba azzal, hogy a minap mentális betegségként aposztrofálta a lángoló szerelem érzését. Pontosabban úgy fogalmazott, hogy Koreában ezt így tartják, de a vérszagra gyűlő kommenthuszárok ezt a kis kitételt már lecsippentették a történet végéről, és most ez alapján a nézők egy része petíciót indított Gaál Viktor és egyébként a műsor másik szakértője, Tóth Melinda leváltásáért. Ezt a témát is átbeszélte Lakatos Levente és Kiara Lord, hiszen Viktor éppen Levente egyik műsorában mondta mindezt. De, ha egy kicsit hátrébb lépünk és megvizsgáljuk, mi magunk miként viselkedünk, ha ellep minket a rózsaszín köd, rájöhetünk, hogy a koreai gondolkodók nem is járnak annyira tévúton. 

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Kiara Lord szerint is lehet valami a koreai gondolat mögött (Fotó: YouTube)
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Kiara Lord: „Ez egy olyan állapot, amikor megbénulsz...”

És vajon ki gondolkodik még hasonlóképpen a szerelemről? Hát persze, hogy Kiara Lord! Akinek szavaival szeretnénk vitatkozni, de nehezen menne. 

Ha már itt tartunk, én valahol egyetértek vele! Igenis gondolatébresztő volt az, amit mondott. 

„Mert ez egy olyan állapot, amikor megbénulsz. Nem vagy racionális, hülyeségeket csinálsz. Nekem ez a tapasztalatom…” - kezdett okfejtésbe Kiara, aki a koreai vélekedés mentén, eléggé önkritikusan áll a kérdéshez. „Én nagyon infantilis leszek olyankor… Lemegyek gyerek szintre és az nekem nem jó” – jelentette ki a jelenleg futó Ázsia Expressz hetedik évadának versenyzője.

Kiara Lord és Lakatos Levente új stúdióból folytatják.
Lakatos Levente és Kiara Lord több sikamlós témát is érintettek (Fotó: YouTube)

Vannak jó momentumai, de közben szenvedsz is tőle...”

De, ha Kiara Lord így gondolkodik a szerelemről, vajon keresi-e az igazit? „Egyre inkább azt vallom, hogy nem is a szerelmet lenne jó megtalálni. Hanem egy olyan emberrel lenni egy kapcsolatban, aki optimális. Mert a lángolás biztos, hogy semmi jóra nem vezet.”

Én nem vágyom erre. Maga ez az ”őrült szerelem” érzés is olyan kettős. 

„Vannak jó momentumai, de közben szenvedsz is tőle. Úgyhogy igenis, egy mentális betegséget utánzó állapot a szerelem!” – állt ki a Koreában elfogadott álláspont és ezáltal Gaál Viktor felvetése mellett Kiara Lord.

 

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