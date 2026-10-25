Kiara Lord nem ura az érzelmeinek: „Nagyon-nagyon gyökér vagyok, ha szerelmes vagyok!”

Kiara Lord: „Ez egy olyan állapot, amikor megbénulsz...”

És vajon ki gondolkodik még hasonlóképpen a szerelemről? Hát persze, hogy Kiara Lord! Akinek szavaival szeretnénk vitatkozni, de nehezen menne.

Ha már itt tartunk, én valahol egyetértek vele! Igenis gondolatébresztő volt az, amit mondott.

„Mert ez egy olyan állapot, amikor megbénulsz. Nem vagy racionális, hülyeségeket csinálsz. Nekem ez a tapasztalatom…” - kezdett okfejtésbe Kiara, aki a koreai vélekedés mentén, eléggé önkritikusan áll a kérdéshez. „Én nagyon infantilis leszek olyankor… Lemegyek gyerek szintre és az nekem nem jó” – jelentette ki a jelenleg futó Ázsia Expressz hetedik évadának versenyzője.

Lakatos Levente és Kiara Lord több sikamlós témát is érintettek (Fotó: YouTube)

„Vannak jó momentumai, de közben szenvedsz is tőle...”

De, ha Kiara Lord így gondolkodik a szerelemről, vajon keresi-e az igazit? „Egyre inkább azt vallom, hogy nem is a szerelmet lenne jó megtalálni. Hanem egy olyan emberrel lenni egy kapcsolatban, aki optimális. Mert a lángolás biztos, hogy semmi jóra nem vezet.”

Én nem vágyom erre. Maga ez az ”őrült szerelem” érzés is olyan kettős.

„Vannak jó momentumai, de közben szenvedsz is tőle. Úgyhogy igenis, egy mentális betegséget utánzó állapot a szerelem!” – állt ki a Koreában elfogadott álláspont és ezáltal Gaál Viktor felvetése mellett Kiara Lord.