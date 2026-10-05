Kim Kardashian megszólalt az anyaságról, furcsa dolog derült ki

Kim Kardashian öt dadust alkalmaz négy gyermeke mellé – erről a The Sunday Timesnak adott interjújában beszélt. A realitysztár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a segítség ellenére igyekszik aktívan részt venni North, Saint, Chicago és Psalm mindennapjaiban – írja a Nieuwsblad.

Több dadust alkalmaz, mint ahány gyereke van Kim Kardashiannak, mégis azt mondja, igyekszik minden este időt tölteni velük.

Fotó: BEATA ZAWRZEL / AFP

Aggódik a hírnév miatt

Kim Kardashian egy állandó dadust foglalkoztat, további négy pedig váltásban segít. Ennek ellenére ő viszi és hozza a gyerekeket az iskolából, esténként együtt vacsorázik velük, és lefekvés előtt mesét olvas nekik.

Nem vagyok túl szigorú anya, inkább türelmes és szeretetteljes

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a gyerekek akkor alhatnak vele, amikor csak szeretnének.

A 45 éves sztár azt sem titkolta, hogy aggódik amiatt, milyen hatással lehet a hírnév a gyerekeire.

Közben a család életét évek óta kamerák követik, és gyermekei is rendszeresen feltűnnek a realityben – adódik a kérdés: ha ennyire félti őket a reflektorfénytől, miért engedi őket a kamerák elé?

A 13 éves North viszont már tudatosan keresi a reflektorfényt: idén EP-t adott ki, és magazin címlapjára is került. Kim Kardashian szerint igyekszik fékezni lánya lendületét, hogy ne mondjon igent minden, a nyilvánosság felé vezető lehetőségre.

Kanye Westtel közösen döntenek

North zenei karrierje kapcsán Kardashian és Kanye West között is szorosabb az együttműködés.

Arra törekszünk, hogy mindenben egyetértsünk, és csak olyan projektekben vegyen részt, amelyeket mindketten támogatunk

– mondta.

A rapperrel közös gyermeknevelésről ritkán beszél, és elismerte, hogy ez nem mindig egyszerű. Lewis Hamiltonnal való kapcsolatáról azonban továbbra sem árult el részleteket, annak ellenére, hogy az év eleje óta többször is együtt látták őket.