Kim Kardashian megint túltolta? Annyit elárulunk, nem garbóban pózolt

Merész öltözékben mutatkozott Kim Kardashian a Fülöp-szigeteken: a valóságshow-sztár egy alig takaró, kötélszerű textúrájú barna ruhában pózolt a születésnapja előtt szervezett utazásán – tudta meg a horvát Index.

Kim Kardashian

Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP

Még a születésnapja előtt ledöbbentette a rajongókat

A 45 éves celeb az Instagramon osztott meg képeket a kiruccanásról, amelyet születésnapi kalandként jellemzett. A fotókon Kim Kardashian a naplementét, egy romantikus vacsorát, a tűzijátékot és a búvárkodást is megörökítette, de a legnagyobb feltűnést ezúttal is merész ruhája keltette.

Kim Kardashian, Filipinler’de doğum günü öncesi kutlama yaptı. Ünlü isim, pasta eşliğinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. https://t.co/HIbOcDo7Jo — Yankı Magazin (@yankimagazin) October 16, 2026

A horvát portál beszámolója szerint Lewis Hamilton is kedvese társaságában utazott a Fülöp-szigetekre. A pár előző héten Szingapúrban is együtt volt, ahol a valóságshow-sztár a Forma–1-es futamon szurkolt a pilótának. Kim Kardashian akkor egy áttetsző, rózsaszín ruhában jelent meg a verseny helyszínén, és Hamilton pop-up üzletét is meglátogatta.

Kim Kardashian (középen) amerikai közösségi média személyiség és üzletasszony sétál a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj időmérőjének kezdete előtt.

Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

Kim Kardashian október 21-én tölti be a 46. életévét.