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kim kardashian

Kim Kardashian megint túltolta? Annyit elárulunk, nem garbóban pózolt

22 perce
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Nem mindennapi ruhában pózolt Kim Kardashian a Fülöp-szigeteken, a különleges darab szinte csak kötélszerű szálakból áll. A híresség az utazásról több fotót is megosztott követőivel.
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kim kardashianruhaszületésnap

Merész öltözékben mutatkozott Kim Kardashian a Fülöp-szigeteken: a valóságshow-sztár egy alig takaró, kötélszerű textúrájú barna ruhában pózolt a születésnapja előtt szervezett utazásán – tudta meg a horvát Index. 

Kim Kardashian
Kim Kardashian
Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP

Még a születésnapja előtt ledöbbentette a rajongókat

A 45 éves celeb az Instagramon osztott meg képeket a kiruccanásról, amelyet születésnapi kalandként jellemzett. A fotókon Kim Kardashian a naplementét, egy romantikus vacsorát, a tűzijátékot és a búvárkodást is megörökítette, de a legnagyobb feltűnést ezúttal is merész ruhája keltette.

A horvát portál beszámolója szerint Lewis Hamilton is kedvese társaságában utazott a Fülöp-szigetekre. A pár előző héten Szingapúrban is együtt volt, ahol a valóságshow-sztár a Forma–1-es futamon szurkolt a pilótának. Kim Kardashian akkor egy áttetsző, rózsaszín ruhában jelent meg a verseny helyszínén, és Hamilton pop-up üzletét is meglátogatta.

US social media personality and businesswoman Kim Kardashian (C) walks before the start of the qualifying session ahead of the Formula One Singapore Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on October 10, 2026. (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)
Kim Kardashian (középen) amerikai közösségi média személyiség és üzletasszony sétál a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj időmérőjének kezdete előtt.
Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

Kim Kardashian október 21-én tölti be a 46. életévét.

 

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