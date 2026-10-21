A 46 éves Kim Kardashian így nézett ki plasztikái előtt: szinte fel sem ismerni a tinikori képein

Kim Kardashiant egy botrány repítette a világhírnév felé

Kimberly Kardashian 1980. október 21-én született Los Angelesben. Édesapja, Robert Kardashian ügyvédként vált ismertté, édesanyja, Kris Jenner pedig később a család egyik legfontosabb üzleti stratégájává lépett elő. Kim fiatalon Paris Hilton baráti körében tűnt fel, az igazi áttörést azonban a Kardashian család életét bemutató Keeping Up with the Kardashians hozta el számára 2007-ben. A realityben a nézők a család mindennapjaiba, konfliktusaiba és szerelmi ügyeibe is betekintést nyerhettek, Kim pedig hamar a műsor legnagyobb sztárjává vált. Hírnevét egy kiszivárgott intim videó körüli botrány is tovább fokozta. Sokan azt hitték, a botrányos indulás hamar feledésbe merül, ő azonban bebizonyította, hogy a rá irányuló figyelmet üzleti sikerré is képes alakítani. Saját márkákat épített, a szépségiparban és a divat világában is megvetette a lábát, majd 2019-ben elindította a SKIMS alakformáló és fehérneműmárkát, amely nemzetközi üzleti sikert hozott számára.

Kanye West és Kim Kardashian a 2016-os MTV Video Music Awards díjátadón a Madison Square Gardenben, 2016. augusztus 28-án New Yorkban (Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)

Viharos szerelmek, négy gyermek és egy új birodalom

Magánélete legalább annyi címlapot termelt, mint a vállalkozásai. Első két házassága rövid idő alatt véget ért, harmadik férje pedig Kanye West rapper volt, akivel 2014-ben mondta ki a boldogító igent. Négy gyermekük született: North, Saint, Chicago és Psalm. Kapcsolatuk éveken át a sztárvilág egyik legtöbbet emlegetett románca volt, ám házasságuk végül válással zárult. Kim azóta is igyekszik összehangolni az anyaságot, a vállalkozásait és a folyamatos reflektorfényt. Az elmúlt években egy új oldalát is megmutatta: a büntető igazságszolgáltatás reformja és a fogvatartottak ügyei iránt kezdett érdeklődni, miközben jogi tanulmányokat folytatott. A divatvilágban továbbra is meghatározó szereplő, megjelenései rendszeresen beszédtémát szolgáltatnak, közösségi oldalain pedig milliók követik minden lépését. Kim Kardashian 46 évesen már jóval több, mint egy valóságshow-szereplő: tudatosan felépített márka, üzletasszony és a modern celebkultúra egyik legismertebb alakja. Lehet szeretni vagy kritizálni, egyvalamit azonban nehéz elvitatni tőle: pontosan tudja, hogyan maradjon a figyelem középpontjában. Születésnapján pedig ismét minden szem rá szegeződik.