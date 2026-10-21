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milliárdos

A 46 éves Kim Kardashian így nézett ki plasztikái előtt: szinte fel sem ismerni a tinikori képein

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Botrányos indulás, világhírű szerelmek, négy gyermek és egy dollármilliárdos üzleti birodalom. Kim Kardashian élete maga a valóságshow. A celebvilág egyik legmeghatározóbb alakja október 21-én ünnepli 46. születésnapját. De hogyan lett a Los Angeles-i ügyvéd lányából a világ egyik legismertebb és legsikeresebb médiaszemélyisége?
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milliárdosszupersztárKim KardashianVilágsztárszületésnap

Kim Kardashian neve mára egyet jelent a fényűzéssel, a merész ruhákkal és a címlapokat uraló botrányokkal. A valóságshow-sztárból lett üzletasszony október 21-én ünnepli 46. születésnapját, és aligha lehetne izgalmasabb életutat felmutatni az övénél. Szerelmi drámák, hangos szakítások, négy gyermek, sokkoló fordulatok és egy dollármilliárdos üzleti birodalom: Kim története messze túlmutat a vörös szőnyeg csillogásán.

Kim Kardashian korunk egyik leghíresebb sztárja.
Kim Kardashian részt vesz a 2022-es Vanity Fair Oscar-partin a kaliforniai Beverly Hillsben, 2022. március 27-én (Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP)
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Kim Kardashiant egy botrány repítette a világhírnév felé

Kimberly Kardashian 1980. október 21-én született Los Angelesben. Édesapja, Robert Kardashian ügyvédként vált ismertté, édesanyja, Kris Jenner pedig később a család egyik legfontosabb üzleti stratégájává lépett elő. Kim fiatalon Paris Hilton baráti körében tűnt fel, az igazi áttörést azonban a Kardashian család életét bemutató Keeping Up with the Kardashians hozta el számára 2007-ben. A realityben a nézők a család mindennapjaiba, konfliktusaiba és szerelmi ügyeibe is betekintést nyerhettek, Kim pedig hamar a műsor legnagyobb sztárjává vált. Hírnevét egy kiszivárgott intim videó körüli botrány is tovább fokozta. Sokan azt hitték, a botrányos indulás hamar feledésbe merül, ő azonban bebizonyította, hogy a rá irányuló figyelmet üzleti sikerré is képes alakítani. Saját márkákat épített, a szépségiparban és a divat világában is megvetette a lábát, majd 2019-ben elindította a SKIMS alakformáló és fehérneműmárkát, amely nemzetközi üzleti sikert hozott számára.

Kim Kardashian gyerekei édesapjával, Kanye Westtel.
Kanye West és Kim Kardashian a 2016-os MTV Video Music Awards díjátadón a Madison Square Gardenben, 2016. augusztus 28-án New Yorkban (Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)

Viharos szerelmek, négy gyermek és egy új birodalom

Magánélete legalább annyi címlapot termelt, mint a vállalkozásai. Első két házassága rövid idő alatt véget ért, harmadik férje pedig Kanye West rapper volt, akivel 2014-ben mondta ki a boldogító igent. Négy gyermekük született: North, Saint, Chicago és Psalm. Kapcsolatuk éveken át a sztárvilág egyik legtöbbet emlegetett románca volt, ám házasságuk végül válással zárult. Kim azóta is igyekszik összehangolni az anyaságot, a vállalkozásait és a folyamatos reflektorfényt. Az elmúlt években egy új oldalát is megmutatta: a büntető igazságszolgáltatás reformja és a fogvatartottak ügyei iránt kezdett érdeklődni, miközben jogi tanulmányokat folytatott. A divatvilágban továbbra is meghatározó szereplő, megjelenései rendszeresen beszédtémát szolgáltatnak, közösségi oldalain pedig milliók követik minden lépését. Kim Kardashian 46 évesen már jóval több, mint egy valóságshow-szereplő: tudatosan felépített márka, üzletasszony és a modern celebkultúra egyik legismertebb alakja. Lehet szeretni vagy kritizálni, egyvalamit azonban nehéz elvitatni tőle: pontosan tudja, hogyan maradjon a figyelem középpontjában. Születésnapján pedig ismét minden szem rá szegeződik.

Galériánkban végignézheted a sztár életútját, tinikori képeket is láthatsz róla, amelyek még bőven az első szépészeti beavatkozások előtt készültek róla. 

Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Kim Kardashian, KimKardashian45
Galéria: Így hódít a 46 éves Kim Kardashian
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Kim Kardashian az évek alatt számos szépészeti beavatkozás segítségével tökéletesített a külsején

 

 

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