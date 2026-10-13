Elcsattant az első csók A Kísértésben! Ki nem találod, kik estek egymásnak

Tegnap este kezdetét vette A Kísértés legújabb évada Kasza Tibi vezetésével, ahol újabb négy pár teszi próbára kapcsolatát. A harmadik évadban nyolc kísértő nő és férfi érkezett a szerelmesek mellé, akik megnehezítik a párok dolgát, hogy hűségesek maradjanak. Már az első este is volt, aki féltékenykedett, azonban a mai bulin már erre okot is adtak a párosok. A fiúk házában történő buli eléggé elfajul és két lány olyan táncot ad Zsombinak, amitől mindenki álla leesik.

A Kísértés 2026-os évadában ezek a párok tesztelik egymás hűségét (Fotó: Mediaworks)

Nem tartott sokáig, hogy megtörténjen A Kísértés első csókja

A kísértő lányok angyaloknak öltözve érkeztek meg a fiúkhoz, ezzel is szemléltetve szándékukat. A buli közben egyszer csak azon kapta magát az egyik pár férfi tagja, Zsombi, hogy két lány is megpróbálta elcsábítani. Az egyik lány nem meglepő módon az ölében foglalt helyet, míg egy másik a nyakában ült.

Mi mást tegyek, mint sem felugorjak a nyakába? Nem fértünk el oda ketten

– jegyezte meg Leila.

Angéla jót röhögött az eseten és látszólag neki sem volt ellenére, hogy kísértő társa is segítsen neki a csábításban.

A kísértő lányok már a második este bedobták magukat (Fotó: Mediaworks)

Ezek után még jobb lett a kémia Angéla és Leila között

Azonban a tervben nem feltétlen az volt, hogy egymást kapják le, mivel a cél a férfi elcsábítása volt. Zsombi látszólag nagyon élvezte a lányok jelenlétét, viszont a csókra már nem volt kapható.

Így a lányok meghozták a döntést és végül egymással történt meg A Kísértés első csókja.

A TV2 videójából az is kiderül, hogy ezen jelenet láttán nemcsak a jelenlévő férfiak, de a többi kísértő lány is lesokkolódott. Az még nem derült ki, hogy az adás későbbi részében esetleg valamelyik fiú is csatlakozik-e a csajokhoz, azonban elnézve a kísértő lányok erejét, ezt sem lehet kizárni.

Ma 21:30-tól fény derül arra, hogy ennek láttán mit fog gondolni az esetről Zsombi barátnője, aki biztos nem örül neki, hogy két csaj is helyet kapott párja testén.