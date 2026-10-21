A Kísértés sztárja beszólt a TV2 műsorvezetőinek: „Járókerettel fogják még 20 év múlva is vezetni a műsorokat?”

Immár A Kísértés 3. évadát követhetik nyomon a nézők esténként, melyet ezúttal is Kasza Tibi vezet. Egyes rajongók azonban jövőre szívesen látnának némi frissítést ezen a téren, például Kovács Máté személyében, aki A Kísértés 2024-es évadában szerepelt csábítóként. Az érzelmes izomkolosszus ráadásul olyan sikeresen teljesítette feladatát, hogy Farkas Brigivel, aki párban érkezett a szigetre, még mindig együtt vannak. Ráadásul Máté nemcsak kedvese szívébe lopta be magát, hanem a nézőkébe is, akik szívesen látnák újra a csatornán. Ezzel maga az egykori kísértő szintén egyetért, sőt elmondása szerint még Kasza Tibinél is jobb lenne.

A Kísértés Brigi és Máté számára jobban nem is alakulhatott volna, hiszen egymásra találtak, de az egykori kísértő szívesen visszatérne a műsorba (Fotó: Instagram.com/bfarkas_)

Kovács Máté TikTok-oldalán indított élő adást követőinek, amiben A Kísértés 2026-os évadát vesézte ki, valamint néhány ehhez kapcsolódó témára is kitért, mint például, hogy akár ő is vezethetné a következő szezont.

Én szívesen lennék műsorvezető, de biztos, hogy teljesen máshogy csinálnám, mint Tibi. Például nem mosolyogva nézném, ha valaki éppen azt nézi, hogy a párja, hogyan csalja meg

– bírálta A Kísértés műsorvezetőjét.

„Szóval, srácok, ha lesz olyan lehetőség, írjátok majd be a TV2-nek, hogy vigyenek ki műsorvezetőnek. Külön kommunikációs tanárhoz nem kell eljárnom, mert van róla végzettségem egyetemi szinten, szóval simán mehetne. Az teljesen felesleges, hogy szereplőnek bemenjünk, unalmas lenne, ha mi lennénk ott, de ha úgy gondoljátok, hogy jó műsorvezető lennék vagy valamilyen szerepet be tudnék tölteni, akkor jelezzétek nekik” – üzente a követőinek.

A Kísértés Kovács Mátéja Kasza Tibi munkájára pályázik, szerinte jobb műsorvezető lenne, mint a Szerencsekerék házigazdája (Fotó: Instagram.com/bfarkas_)

A Kísértés Mátéja beszólt a csatorna jelenlegi műsorvezetőinek

Amellett, hogy Máté úgy gondolja, hogy jó házigazda lenne, kicsit odaszúrt a jelenlegi sztároknak is, akik szerinte lassan kiöregednek a szakmából.

Műsorvezetőből amúgy is Kasza Tibin kívül Stohl Buckó van, Lékai-Kiss Ramóna és ennyi, kifújt. Járókerettel fogják még 20 év múlva is vezetni a műsorokat? Azt meg inkább hagyjuk, hogy szerencselányok meg ilyenek

– szúrt oda Máté a csatorna képviselőinek, bár néhány jól ismert arcot, mint például Ördög Nóra, Tilla, Liptai Claudia, Palik László vagy éppen Demcsák Zsuzsa, könnyedén kihagyott a listáról.