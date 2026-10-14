A Kísértés sztárja összetört! Párja olyat tett, amit nem lehet megbocsájtani!

A Kísértés harmadik évadában gyorsabban történnek a dolgok, mint eddig bármikor. Még csak a harmadik napon tart a műsor, ám már most kiderült, hogy a fiúk közül ki az, akire gyenge láncszemként tekintenek a kísértő lányok. Milán nem csak testi, de már most lelki kötődést is érez Leila iránt, akivel elég hamar elkezdtek közeledni egymás felé. Azonban most Milán párja, Niki is szemtanúja lehetett a jelenetnek, ami a két szereplő között történt.

Milán és Niki kapcsolata már A Kísértés műsorának első napjaiban megingott (Fotó: TV2)

A Kísértés Milánja hamar kihúzta a gyufát barátnőjénél! De mi is történt pontosan?

A mai adásban Kasza Tibi jelenlétével megtörtént az első tábortűz ceremónia, ahol a párok betekintést nyerhettek a másik fél hétköznapjaiba. A barátnők közül Niki járt a legrosszabbul, mivel kiderült, hogy Milán miatt villant fel a piros lámpa.

Közelebb kerültünk egymáshoz. Ettől minimálisan félek is, mivel pont az érzelmi megcsalás az, ami már megtörtént. Szerintem vele lehetne bármi, ha úgy hozza a dolog. Szeretem azt, ha tökös egy csaj és nekem ez nagyon szimpatikus benne. Vannak olyan dolgok, amik benne megvannak, de a Nikiben nincsenek

– jelentette ki A Kísértés sztárja és hozzátette, hogy a randi alatt egyáltalán nem jutott eszébe a párja.

Niki ezek után tátott szájjal nézte végig a videót, ahol a párja testileg is közeledni kezdett Leila felé.

A Kísértés Leilája úgy tűnik, hogy hamar elérte a célját (Fotó: Mediaworks)

Niki erős szavakkal reagált Milán tetteire

Nem tudom, hogy ez melyikünknek nagyobb szégyen. Most azon is gondolkodtam, hogy vajon mi nincsen meg bennem, ami miatt ez ilyen gyorsan kialakult. Nem tudom, hogy ez melyikünk szegénységi bizonyítványa, de valószínűleg az övé

– jegyezte meg Milán barátnője, akinek szavaival a többiek is egyetértettek.

Kasza Tibi ezek után azt szerette volna kideríteni, hogy mi fájt a legjobban Nikinek, ami miatt a könnyeivel küszködött. „Az, hogy már elindult egy lánnyal négy nap alatt az érzelmi része. Rohadt gáz az egész és komolyan mondom, hogy nem jutok szavakhoz. Sokkal többre számítottam tőle. Nem bíztam meg benne teljesen és fizikai részre gondoltam, hogy valami történni fog, de az, hogy érzelmek is szóba kerültek, az nem fordult meg a fejemben. Egy határomat nem tartotta be” – fejtette ki hosszasan véleményét az esetről Niki.