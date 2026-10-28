A Kísértés: Niki miatt villogott a piros lámpa! Csalódásában ágyba vitte Dávidot

Egy ideje már érezhető volt a kémia Niki és Dávid között, azonban most egy újabb határt léptek át A Kísértésben, eddig a legnagyobbat. Minden néző várta a pillanatot, amikor valaki már a hálószobáig jut a műsorban és Nikiéknél most ez sikerült is. Misu kiakadása után Niki nagyon maga alatt érezte magát és ki más sietett volna a segítségére, mint Dávid, aki maga is meglepődött, hogy a lány a szobájába is beengedte őt.

A Kísértés 2026-os évadában Niki és Milán kapcsolata szinte biztos, hogy véget ért (Fotó: TV2)

A Kísértés Nikije átlépte a határt

Milán barátnője már az első hét után érezte, hogy a szigetet nem együtt fogják elhagyni, mivel barátja már komoly érzelmeket kezdett táplálni Leila iránt. Azonban arra senki nem számított, hogy ő lesz az első, aki elcsábul egy kísértőnek.

Nem merek boldog lenni. Nyilván most van egy jó érzés bennem és elkezdtem szerelmes lenni. Jaj, de gáz vagyok amúgy. Akarva akaratlanul kezdett bennem elindulni egy szerelmi szál és nem tudom befolyásolni az érzéseimet. Viszont félek, hogy megint akkora pofont fogok kapni, amiért nem merem kiengedni az érzéseimet

– jelentette ki Niki, miközben Dáviddal együtt már az ágyban puszilgatták egymást.

Aztán pedig egy érzelmes csók után már csak a fiú villát látták a nézők, ahol ismét kigyulladt – a mai napon másodjára – a piros lámpa.

A Kísértés Dávidja lett az évad legsikeresebb kísértője (Fotó: TV2)

Vajon mit szóltak ehhez a srácok?

Mind a négy fiú ledöbbent, amikor már másodjára villant a piros lámpa és attól féltek, hogy a saját barátnőjük miatt. Milán ekkor még nem sejthette, hogy neki van a legtöbb oka félni, azonban mégis ő volt az, aki legjobban elhitte, hogy Niki lépett át egy újabb határt.

Nem lepődtem meg, hogy ismét felvillant a piros. Írjuk a többihez. Egészségükre, büszkék lehetnek magukra, nem tudok mit mondani

– jegyezte meg Sanya.

A kísértő lányok is hasonlóan lesokkolódtak, viszont innentől kezdve szinte mindenkin az látszik, hogy kezdik elengedni a kapcsolatukat. A következő tábortűz ceremónia biztos tartogat majd érdekességeket és Milán végre mindent bevethet Leilánál.

A holnapi adásból pedig kiderült majd, hogy mi lesz a következő lépés Niki és Dávid kialakulni látszó románcából, mivel közös randira mennek majd.