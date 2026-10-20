Óriási a feszültség A Kísértés lányai között! Niki nem tartotta magában a véleményét: „Kussoljon el a g*cibe”

Bár tegnap az Ázsia Expressz dupla része miatt nem volt képernyőn A Kísértés műsora, ám ma a nézők ismét visszacseppenhetnek a villák eseményeibe, ahol tovább folytatódnak a balhék. A rajongók már az első héten is nagyon ellenszenvesnek tartották Petrát, aki szerintük folyamatosan szeretné szítani a feszültséget a többi páros között, azonban most rossz emberbe kötött bele. Milán barátnője, Niki rendesen kiosztotta a vörös hajú lányt.

A Kísértés Nikije nagyon fél attól, hogy Milánt elcsábítják a kísértő lányok (Fotó: TV2)

A Kísértés sztárjai nem kímélték egymást

A párok lány tagjai és a kísértő fiúk egy nyugis, csoportos beszélgetés közepén voltak, amikor Petrából kikívánkozott valami, ami senkinek nem nyerte el a tetszését.

Én ma jöttem rá, hogy a piros lámpa nem mindig villan fel, amikor egy srác és egy csaj smárolgatnak, csak egyszer, amikor először ez megtörténik. Nem szeretnék senkit megbántani, de emiatt arra gondolok, hogy ugye tegnap kétszer is felvillant, ami valószínűleg egy ember volt kétszer. Bocs Niki, de szerintem Milán lépte át teljesen a határt és többször már nem fog felvillanni

– jelentette ki Petra.

Nyilván ez a kijelentés nem tetszett Nikinek, aki már többször aggódott amiatt, hogy Milán nem volt hűséges hozzá.

A Kísértés 2026-os évadában a párok közül egyik kapcsolat sem áll stabil lábakon (Fotó: Mediaworks)

A Kísértés Petrája elvágta magát Nikinél

A barátnő ezek után hozzátette, hogy csak magát szeretné nyugtatni, ezért gondol ki ilyen történeteket. Azonban Niki ezt nem nagyon értékelte és Sárinak elmondta erről a véleményét.

Hát akkor kussoljon a g*cibe

– jegyezte meg Niki.

A Kísértés barátnői között egyelőre sokkal nagyobb a feszültség, mint valaha, ami leginkább Petra hasonló megjegyzései miatt történik.

Az már biztos, hogy Niki és Sári nem fogják megszeretni Petrát, mivel a folyamatos feszültségszításból nekik már elegük van. A mai adásból pedig majd kiderül, hogy innentől hogyan alakul az ő kapcsolatuk.

Ma 21:30-kor pedig elindul A Kísértés második hete, ahol ezen kívül is bőven akadnak olyan beszélgetések, amik tovább fokozhatják a szereplők indulatait.