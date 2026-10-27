A Kísértés: Sanya viselkedése még a kísértő lányokat is lesokkolta

A Kísértés legutóbbi adásában többször is felvillant a piros lámpa a fiúk villájában, ami azt eredményezte, hogy a srácok az eddiginél is jobban elengedték magukat. Míg a lányok közül Sári nagyon bevállalós volt a kísértő fiúknál, addig a másik villában Sanya volt az, akit mindenkit meglepett viselkedésével. Nemcsak a tánc, hanem utána tett kijelentése miatt is. A következő tábortűz ceremónia biztos hoz majd izgalmakat.

A Kísértés 2026-os évadában Sanya és Bogi kapcsolata is fordulóponthoz érkezett (Fotó: TV2)

A Kísértés Sanyája elszabadult a táncpárbajon

A kísértő lányok nagy ötlete volt, hogy a fiúk és a lányok között legyen egy olyan táncpárbaj, amit egymás ellen vívnak majd. Sanyának nem annyira tetszett a felvetés.

Bevallom őszintén, amikor először bedobták ezt az ötletet, nem örültem neki. Ültem az asztalnál, hogy nekem ehhez nincs kedvem, de ti nyomjátok nyugodtan. Aztán úgy voltam vele, hogy belemegyek és ha lúd, akkor legyen kövér

– jegyezte meg Bogi párja.

Aztán, amint elkezdődött a tánc Sanya és Jázmin között, már nem kellett biztatni a fiút. Már a többiek sem tudták hova tenni a táncot, mivel a nyakfogdosástól kezdve minden megtörtént közöttük. Sanya korábbi kiszemeltje, Alexa pedig csak magát szerette volna beleképzelni Jázmin helyébe. „Amikor láttam ezt a táncot, csak az volt a fejemben, hogy mégis mit tudna velem csinálni az ágyban” – jegyezte meg a kísértő lány.

A kísértő lányok közül Leila és Jázmin is fontos szerepet kapott a táncpárbajokban (Fotó: Szabolcs László)

Jázmin teljesen ledöbbent Sanya viselkedésén

A tánc végén a kísértő lányon látszott, hogy nem számított ilyen mozdulatokra Sanyától.

Anyu, légyszi ne nézzétek ezt a műsort

– kiabálta el magát Jázmin.

Sanya pedig visszafogottan értékelte a táncot, mivel ha rajta múlt volna, akkor nem Jázmint választotta volna ehhez a tánchoz. „Nem tudom, hogy ez miért sikerült ilyenre. Nem terveztem, főleg nem Jázminnal így táncolni. Ezt váltotta ki belőlem. Nem Jázmin, hanem a helyzet” – mesélte Sanya.

A Kísértés villáiban teljesen elszabadult a pokol, mivel a lányoknál Sári volt a bevállalós, a fiúknál pedig Sanya táncáról szólt a mai este.

A következő részben pedig kiderül, hogy mit fognak ehhez szólni a párok másik felei, akik ismét betekintést nyerhetnek szerelmeik mindennapjaiba.