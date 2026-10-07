A Kísértésből az oltár elé? Ezek a szerelmek túlélték a műsort

Október 12-én elkezdődik A Kísértés 3. évada, amelyben négy újabb pár teszi próbára a kapcsolatát. A szerelmeseknek külön, nyolc-nyolc dögös és persze igen bevállalós kísértő társaságában kell bizonyítaniuk hűségüket. Ezt persze már előttük is megkísérelték jó páran, de alig néhányuk kapcsolata élte túl a műsort. Mutatjuk, kik vannak együtt még mindig!

A Kísértés Brigi és Máté számára jobban nem is alakulhatott volna, a műsornak köszönhetik, hogy egymásra találtak (Fotó: Instagram)

A Kísértés 1. évadának párosai mára mindannyian új életet kezdtek, és bár Inge és Lóri sokáig húzták együtt, végül az ő kapcsolatuk is zátonyra futott. Azonban a műsor alatt egy új szerelem is szárba szökkent, ami máig lángol. Farkas Brigi ugyan Lapp Dusánnal érkezett Thaiföldre, de végül a kísértők egyikével, Kovács Mátéval ment haza. A döntésük pedig a lehető legjobbnak bizonyult, ugyanis a fiatalok még mindig együtt vannak, és a jelek szerint a harmónia nem is lehetne nagyobb közöttük.

A Kísértés 2025-ös évadában eljegyzés is volt

A Kísértés 2. évadának sztárjai még elődeiken is túltettek, már ha a szálak összekuszálásáról van szó. A szezon egyik legmeglepőbb pillanata az volt, amikor Márk átrohant a lányok villájához, hogy a kizárást is vállalva megkérje Fanni kezét, és együtt hazamenjenek. A jelek szerint azonban a fiatalok azóta szakíthattak, nem úgy, mint Timi és Máté. A szerelmesek végig kitartottak egymás mellett, és a végső találkozásnál boldogan borultak egymás nyakába, sőt a lánykérésre is sor került. Polics Máté és Török Tímea azóta összeházasodtak, és úgy tűnik, a kapcsolatuk valóban kiállta a próbát.

Polics-Török Tímea és Polics Máté A Kísértés óta össze is házasodtak, eddig ők a műsor legsikeresebb párja (Fotó: Mediaworks)

A Kísértés Lili és Milán számára egy hullámvasút volt

Bár Styecz Milán úgy érkezett a szigetre, hogy biztosan sikerrel veszik majd az akadályokat, és a műsor után már jegyesekként térhetnek haza, a zsebében lapuló gyűrűt végül nem húzta kedvese ujjára. Kasuba Lili ugyanis némi ügyes taktikázás után beadta a derekát a kísértő Balázsnak, akivel először csak néhány csók csattant el, majd ágyba is bújtak. A srác azonban hamar lecserélte a két héttel később, meglepetésként érkező Cintiára, Milán pedig úgy döntött, nélküle szeretne hazamenni, így Lili pasi nélkül maradt, de nem sokáig. A műsor után a fiatalok igyekeztek dolgozni a kapcsolatukon, és végül ki is békültek. Persze a múlton nem könnyű túllépni, de a jelek szerint Lilinek és Milánnak sikerült, ugyanis az újrakezdés óta együtt vannak. Ezek után azonban el sem tudjuk képzelni, hogy vajon A Kísértés 2026-os évadában milyen izgalmakra számíthatunk.