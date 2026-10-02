Megasztáros versenyző A Kísértés szereplői között? Kiderült, honnan lehet ismerős néhányuk

A Kísértés 2026-os évadára már csak alig több mint egy hetet kell várni, hiszen október 12-én ismét berobban a TV2 legszaftosabb realityje. És bár annyit, mint ebben a műsorban még sosem mutattak meg magukból, egyes szereplők feltűntek már korábban a tévéképernyőn. Mutatjuk is, kik azok, akik esetleg ismerősek lehetnek az igazán fekete öves nézőknek.

A Kísértés szereplői között több ismerős arc akad, ők már kipróbálták magukat más műsorokban is korábban (Fotó: Szabolcs László)

Leila Dunn talán az egyik legfeltűnőbb jelenség A Kísértés 3. évadának bombázói között, így nem csoda, hogy már nem ez az első eset, hogy képernyőn láthatjuk. A fiatal lány a Megasztár rajongóknak lehet leginkább ismerős, ugyanis nemrég megjárta az idei évad válogatóját. Leila egy dj szettel érkezett a zsűritagok elé, akik nem teljesen értették, hogy mi lesz a produkció, különösen, hogy miután egy gombot megnyomott, tulajdonképpen nem énekelt és – ahogy Marics Peti fogalmazott – csak körbe táncolta a pultot. Így persze Leila nem is jutott tovább a középdöntőbe, de ezt ő cseppet sem bánja.

Fogadtak velem a barátaim, úgyhogy muszáj volt teljesítsek. Sajnos hiányzott egy kábel, nem tudtunk mit csinálni, de a shownak mennie kellett tovább

– vallotta be lapunknak a Megasztár 9. évadában látott pillanatokkal kapcsolatban.

Leila Dunn megasztáros szereplése előtt a zsűri értetlenül állt, a fiatal lány valószínűleg A Kísértésben is fog meglepetéseket okozni (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés Bogijának már volt része hasonló élményben

A kísértő lányok között talán Bogi a legedzettebb, ha arról van szó, hogy idegenekkel összezárva kell élnie, ugyanis a fiatal lány már egyszer kipróbálta magát hasonló szituációban. Siry Boglárka a ValóVilág 12. évadában versengett 2024-ben, mindössze 18 évesen. Ám az a kaland sajnos igen hamar véget ért számára, ugyanis elsőként esett ki mindössze 7 nap után. De úgy tűnik, ez nem vette el a kedvét, ezért most négy foglalt pasival, és hét másik mindenre elszánt lánnyal költözött be a thaiföldi luxusvillába, hogy elcsábítson annyi férfit, amennyit csak tud.

A Kísértés férfi szereplői sem riadnak meg a kemény helyzetektől, többüknek már volt is része néhányban (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés pasijai sem ismeretlenek

Persze nemcsak a lányok között találunk ismerős arcokat, ugyanis az egyik páros férfi tagja, Pusztai Zsombor úgy tűnik, nagyon élvezi, ha extrém körülményeknek van kitéve. A Kísértés új évada előtt Sári párja ugyanis 3 évvel ezelőtt a Survivor 6. évadában szerepelt, és egészen a fináléig küzdötte magát a Fülöp-szigeteki túlélőpróbán, és végül a műsor második helyezését sikerült megszereznie. Úgy tűnik, A Kísértés Zsombijával nem érdemes packáznia a kísértő fiúknak. Persze közöttük is akad olyan, aki talán méltó ellenfele lehetne, ugyanis Rácz Miki a TV2 Ninja Warrior című ügyességi vetélkedőjében próbált szerencsét először 2017-ben, ám akkor sajnos kiesett, majd 2021-ben újra indult, akkor a heti fináléig jutott. Ám azóta a kockahasú csábító bizonyára tovább edzette mind a testét, mind pedig a kitartását, amik valószínűleg igen jól jönnek majd, ha csábításra adja a fejét. Így valószínűleg jobb, ha a párosok tagjai nem becsülik alá A Kísértés Mikijét.