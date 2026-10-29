A Kísértés elgázolt sztárja további részleteket árult el a balesetéről: a sofőr is elismerte, hibázott

VV Dudu, vagyis Bottlik Dávid egy utcai beszélgetés közben került a tolató kisteherautó útjába. A jármű elütötte, ő pedig a földre került, majd mentővel szállították kórházba. A Kísértés sztárja a közösségi oldalán is beszámolt a történtekről, és egy mentőautóban, hordágyra szíjazva készült fotót is megosztott. Most az Aktívban mesélt részletesen a történtekről.

A Kísértés 2026-os évadának sztárja ezzel a megrázó poszttal jelentkezett be tegnap este (Fotó: Instagram)

Így mesélt a balesetről A Kísértés sztárja

Dudu elmondása szerint beszélgetett, amikor a sofőr nem vette észre, hogy ott áll, és tolatni kezdett.

Beszélgettem valakivel, és a sofőr nem látta, hogy én ott állok, amikor tolatott. Most haskötővel járok, hogy a bordám még jobban tartva legyen, és ne történjen semmilyen elmozdulás. És természetesen pihennem kell

– mondta VV Dudu.

A Kísértés sztárja korábban a Való Világban is szerepelt (Fotó: RTL)

A baleset után kórházba került, ahol több sérülést is megállapítottak nála: zúzódásokat szenvedett, belső vérzése azonban szerencsére nem volt. Dudu végül saját felelősségére távozott a kórházból, és otthon lábadozik. A baleset körülményeiről azt is elmondta, hogy a sofőr a helyszínen elismerte, hogy ő hibázott. A Kísértés sztárja a baleset ellenére igyekszik pozitívan hozzáállni a helyzethez, de egyelőre kímélnie kell magát. Ahogy ő is fogalmazott, most pihennie kell, hogy a sérülései megfelelően gyógyuljanak.