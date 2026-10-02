Lékai-Kiss Ramóna elárulta, milyenek valójában a világsztárok: „Kristen Bell először nemet mondott”

Lékai-Kiss Ramóna már a párizsi divatbemutató után is mesélt arról, milyen volt világsztárok között kifutóra lépni, most azonban Instagram-oldalán fotókkal mutatta meg a különleges találkozásokat és estet. A műsorvezető közös képeket posztolt többek között Kristen Bell-lel, Simone Ashleyvel és Jane Fondával, valamint azt is elárulta, milyen kedves pillanatokat élt át a hollywoodi sztárokkal.

Párizsi divathét 2026: Lékai-Kiss Ramóna világsztárokkal léphetett kifutóra (Fotó: Aurore Marechal/GettyImages)

Lékai-Kiss Ramóna: „Kristen Bell először nemet mondott”

Ramóna a L’Oréal Paris párizsi bemutatóján olyan sztárokkal vonult együtt, mint Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Andie MacDowell, Kristen Bell és Simone Ashley. A műsorvezető most pedig azt is megmutatta, milyen közvetlenek voltak vele a világsztárok. Kristen Bell-lel például egészen viccesen alakult a közös fotózás.

Kristen Belltől megkérdeztem, hogy készíthetünk-e egy közös fotót, mire teljesen komolyan azt mondta: nem szeretne. Én persze rögtön: »Természetesen, megértem.« Erre rám nézett, elnevette magát, és közölte, hogy csak viccelt, majd úgy magához húzott, mintha legalább 20 éve barátnők lennénk

Ramóna Simone Ashleyről is csak jókat tudott mondani.

És Simone Ashley is pontosan ilyen volt: gyönyörű, kedves, közvetlen és elképesztően aranyos. Jó érzés, amikor olyan emberekkel találkozol, akiket a filmvászonról ismersz, és élőben kiderül, hogy mennyire természetesek, viccesek és közvetlenek. Gyönyörűek kívül-belül.

Jane Fonda egyetlen mondata sokat jelentett neki.

Ramóna számára azonban nemcsak a közös fotók miatt marad emlékezetes a párizsi este. Egy másik világsztár, Andie MacDowell ugyanis odament hozzá, amikor a műsorvezető izgult a kifutó miatt, és megkérdezte, hogy van, valamint elmondta neki, azért vannak itt, hogy támogassák egymást. És ezután jött Jane Fonda, akitől szintén szeretett volna egy közös képet.