Kóbor János lánya már képes könnyek nélkül beszélni a történtekről: „Nem volt vele búcsúpillanatom…”

Kóbor János orvosa húslevest javasolt gyógymódként…

„Ha hét-három évvel ezelőtt kérdeztél volna, még biztosan nemet mondtam volna. Mert nem tudtam volna róla sírás nélkül beszélni. Mára már olyan sokszor beszéltem erről, hogy másképp látom a helyzetet és megtanultam együtt is élni ezzel” – kezdte Kóbor Léna, aki a műsorvezető kérdésére elárulta, soha, egyetlen pillanatig sem gondolt haraggal édesapjára, amiért nyíltan oltásellenesként nem adatta be magának a lehetőségként kínált egyik védőoltást sem. „Én pártatlan voltam. Vagyis se oltásellenes, se oltáspárti nem voltam. Anyu azon volt, hogy vegyük fel az oltást, míg apu nem akarta.”

Azt hiszem, az volt a leggonoszabb emberi reakció a halála után, hogy az oltásellenessége miatt ment el.

„Holott, senki nem mondta, hogy így volt…” – magyarázta a stúdióban Kóbor Léna. Az Omega legendás énekesének lánya élénken emlékszik az utolsó olyan napra, amikor édesapját még egészségesen látta. „Nagyon váratlanul jött ez az egész… Emlékszem, halloweenkor volt az utolsó olyan nap, hogy ő jól volt. Jöttem le a lépcsőn és mutattam neki, hogy milyen a szettem. Másnap már olyan rosszul volt, hogy nem tudott felkelni az ágyból. Anyu hívta az orvost, aki csak ennyit mondott: Zsóka, főzz neki egy húslevest, holnapra jobban lesz! Másnapra rosszabbul lett és az lett a vége, hogy be kellett őt vinni a kórházba. Sajnos mindez akkor történt, amikor én az iskolában voltam. Mivel pedig Covid volt, én ugye nem is mehettem be hozzá. Nekem így nem volt vele egy búcsúpillanatom… A kórházból persze felhívott és mondta, hogy minden rendben lesz, és egy hét múlva már jön is haza” – idézte fel a drámai időszak kezdetét Léna.