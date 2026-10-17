Ötször nősült és kétszer menekült meg a halál markából: retró fotókon a 14 éve elhunyt Komár László

2012. október 17-én, napra pontosan 14 évvel ezelőtt hunyta le végleg a szemét a magyar Elvisként is emlegetett énekeslegenda, Komár László. Mindenki táncoslábú Komár Lacija mindössze 67 évet élt. Most összegyűjtöttünk 5+1 érdekességet az életéből, valamint egy galériára való retró fotót, így emlékezve az ikonra.

Komár László 67 évesen hunyt el

Fotó: Mediaworks archív

5+1 érdekesség Komár Lászlóról

1. Tanárának köszönheti a nevét

Az énekes Komár istván László néven született 1944. november 28-án a Veszprém megyei Adásztevelen. Már befutott művészként fedte fel, hogy miért a második nevét használva lett énekes:

Írták az osztálykönyvet, és beírták, hogy Komár István László és a tanár úr mondta, hogy nem vagyok egy Pista típus. ’Laci, téged nem lehet Istvánnak hívni, te egy Laci típus vagy!’ – mondta és onnantól kezdve szépen használtam

– árulta el.

2. Nem jutott be a Táncdalfesztivál döntőjébe, de a Tacskóba igen

Komár mielőtt szólókarrierbe kezdett volna, a Scampolo, majd a Dogs együttes tagja volt, később pedig az Atlas és a Bergendy-együttessel lépett fel, majd a Non-Stop és a Szemek, Szájak, Szívek együttes énekeseként láthatta a közönség. Noha pályája a hatvanas években indult el, végül csak 1979-től, a harmincas évei derekán vált szólóénekessé. Igaz, ekkorra már túlvolt egy Táncdalfesztiválon is – méghozzá az első, 1966-oson. Igaz, a döntőbe nem jutott be.

A Scampolo zenekar egyébként eredetileg Tacskó néven működött, mielőtt Komárral találkoztak volna. Erről az időszakról később, 1979-ben az énekes így mesélt: "Barátaim unszolására eljutottam a Vigyázó Ferenc utcába, ahol egy Tacskó nevű zenekar próbált a Földmunkát Gépesítő Vállalat ebédlőjében. Bementem, elmondtam jövetelem célját, kipróbáltak, megfeleltem" – idézte fel a történteket, hozzátéve: már ekkor is nagyon jól utánozta Elvis Presley-t. A rock and roll királyához való zenei kötődése későbbiekben is meghatározta a pályáját.

3. A hetvenes években majdnem meghalt

A zenekaros időkre visszaemlékezve azt is elárulta egy alkalommal: fiatalon majdnem meghalt. Végül három napig ápolták kórházban, pont akkor, amikor zenekaruk lemezbemutatója lett volna.

Az én hibámból elmaradt a nagylemez élő bemutatója az Urániában. Nem számítottunk egy ostoba balesetre. Akkoriban én Sándor Pál Szabadíts meg a gonosztól című filmjében játszottam epizódszerepet. A forgatási szünetben, a büfében rántott csirkecombot ettem és egy csontdarab, felsértve a légcsövemet, megakadt a torkomon. Három napig voltam kórházban, éppen a számunkra nagyon fontos Uránia koncert idején

– mesélte.