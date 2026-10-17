Ötször nősült és kétszer menekült meg a halál markából: retró fotókon a 14 éve elhunyt Komár László

2012. október 17-én, napra pontosan 14 évvel ezelőtt hunyta le végleg a szemét a magyar Elvisként is emlegetett énekeslegenda, Komár László. Mindenki táncoslábú Komár Lacija mindössze 67 évet élt. Most összegyűjtöttünk 5+1 érdekességet az életéből, valamint egy galériára való retró fotót, így emlékezve az ikonra.
5+1 érdekesség Komár Lászlóról
1. Tanárának köszönheti a nevét
Az énekes Komár istván László néven született 1944. november 28-án a Veszprém megyei Adásztevelen. Már befutott művészként fedte fel, hogy miért a második nevét használva lett énekes:
Írták az osztálykönyvet, és beírták, hogy Komár István László és a tanár úr mondta, hogy nem vagyok egy Pista típus. ’Laci, téged nem lehet Istvánnak hívni, te egy Laci típus vagy!’ – mondta és onnantól kezdve szépen használtam
– árulta el.
2. Nem jutott be a Táncdalfesztivál döntőjébe, de a Tacskóba igen
Komár mielőtt szólókarrierbe kezdett volna, a Scampolo, majd a Dogs együttes tagja volt, később pedig az Atlas és a Bergendy-együttessel lépett fel, majd a Non-Stop és a Szemek, Szájak, Szívek együttes énekeseként láthatta a közönség. Noha pályája a hatvanas években indult el, végül csak 1979-től, a harmincas évei derekán vált szólóénekessé. Igaz, ekkorra már túlvolt egy Táncdalfesztiválon is – méghozzá az első, 1966-oson. Igaz, a döntőbe nem jutott be.
A Scampolo zenekar egyébként eredetileg Tacskó néven működött, mielőtt Komárral találkoztak volna. Erről az időszakról később, 1979-ben az énekes így mesélt: "Barátaim unszolására eljutottam a Vigyázó Ferenc utcába, ahol egy Tacskó nevű zenekar próbált a Földmunkát Gépesítő Vállalat ebédlőjében. Bementem, elmondtam jövetelem célját, kipróbáltak, megfeleltem" – idézte fel a történteket, hozzátéve: már ekkor is nagyon jól utánozta Elvis Presley-t. A rock and roll királyához való zenei kötődése későbbiekben is meghatározta a pályáját.
3. A hetvenes években majdnem meghalt
A zenekaros időkre visszaemlékezve azt is elárulta egy alkalommal: fiatalon majdnem meghalt. Végül három napig ápolták kórházban, pont akkor, amikor zenekaruk lemezbemutatója lett volna.
Az én hibámból elmaradt a nagylemez élő bemutatója az Urániában. Nem számítottunk egy ostoba balesetre. Akkoriban én Sándor Pál Szabadíts meg a gonosztól című filmjében játszottam epizódszerepet. A forgatási szünetben, a büfében rántott csirkecombot ettem és egy csontdarab, felsértve a légcsövemet, megakadt a torkomon. Három napig voltam kórházban, éppen a számunkra nagyon fontos Uránia koncert idején
– mesélte.
4. Viharos kapcsolata volt Zalatnay Cinivel
Komár László és Zalatnay Sarolta két éven keresztül alkottak egy párt. Jegyben is jártak, azonban mégis szakítás lett a vége hűtlenség miatt. Kapcsolatuk a visszaemlékezések alapján igen heves volt.
"A Toldy gimiben a Komár Laciék, a Scampolo lépett fel a szalagavató bálon, én meg felkéredzkedtem énekelni. Meg volt beszélve az osztályommal, hogy meg fognak őrülni értem, akármilyen rossz vagyok. De nem voltam rossz, sőt! Komár Laci is azt mondta, hogy nem is olyan rossz... de a lábaimra gondolt, nem a hangomra" – idézte fel a kapcsolat elejét Cini. Komár később így mesélt a kettősükről: "Kimentem a színpadra, és kiszúrta, hogy valamelyik csajjal szemezgetek, mert az előfordult, és akkor bejött hátra, és minden értesítés nélkül lenyomott két-három sallert. Egy darabig tűrtem, aztán pontot tettem a végére, és visszaütöttem."
5. Ötször nősült, utoljára teljes titokban
Komár Laci összesen ötször mondta ki a boldogító igent. Első felesége Éva volt, majd őt követte Kati, akivel 1980-ban keltek egybe. Már ez alatt a házasság alatt megismerte Krisztát, akit néhány évvel később, újabb válását követően feleségül vett. 2002-ben, közel ötvenévesen ismerkedett meg a huszonhat éves Mártával. Őt 2006-ban vette feleségül, miután 2005-ben elvált Krisztinától. Mártától 2011-ben vált el, majd újra – ötödször nősülve – ismét feleségül vette Krisztinát egy titkos esküvőn, 2012 januárjában.
+1. Perceken múlt az élete
Komár László 2006-ban beszélt először arról: a lábában daganatot találtak az orvosok. „Kétszer kaptam kemoterápiát, amitől kihullott a hajam, ezután leállítottam az összes kezelést és úgy döntöttem, hogy más gyógyítási módszerhez folyamodok. Nagy dózisban kaptam vitaminokat, ezek egy ideig segítettek, de újabb daganatot találtak a szervezetemben az orvosok” – nyilatkozta akkor. 2012 szeptemberében kórházba szállították, akkor perceken múlt az élete. Az intenzív osztályra köhögés és erős mellkasi fájdalmak miatt került, a diagnózis szerint panaszait tüdőembólia okozta. A 67 éves énekes állapota orvosai szerint gyorsan javult, így hazaengedték, és otthon lábadozott. Nem sokkal később, október közepén hunyt el.
Retró galéria Komár László életéből
Az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni galériánkat, melyben pár ritkábban látott fotót gyűjtöttünk össze az énekes életéből: