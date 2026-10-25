Örömmel jelentette be a közösségi oldalán Krug Emília, hogy bővült a családjuk. A műsorvezető boldogan köszöntötte az új tagot, Pankát, aki egy mentett kutyát: mint írta, egy ideje már gondolkodtak az állattartáson, majd amikor meglátta egy alapítvány oldalán a kutyust, rögtön tudta, hogy őt keresték.

Új taggal bővült Krug Emília családja / Fotó: Mediaworks

Új taggal bővült Krug Emília családja

Isten hozott, Panka, a családunkban! Amit ígérünk: nagyon fogunk szeretni és mellettünk tuti nem fogsz unatkozni!

- írta a posztjában a műsorvezető.

Egy ideje már gondolkodtunk kutyán (jó, ez egészen pontosan úgy igaz, hogy gondolkodtam, és ahogy a férjem mondaná, szisztematikusan megdolgoztam a családot…), szóval Panka mentett kutya, megláttam az ASKA Alapítvány oldalán, és éreztem, ő az. Másnap mentünk is érte

- tette hozzá Krug Emília, majd végezetül jó szívvel ajánlotta az alapítványt azoknak, akik vidéki kutya örökbefogadásán gondolkodnak.

Egy évvel ezelőtt érkezett a hír, hogy távozik az ATV-től Krug Emília, ahol 12 évet töltött el. A műsorvezető akkor úgy fogalmazott, hálás, amiért a csatorna és Németh S. Szilárd vezérigazgató a tévés pályája kezdetén lehetőséget adott neki és hitt benne. Köszönetét fejezte ki továbbá az ATV nézőinek is, amiért figyelemmel kísérték a műsorait. 2026 áprilisában a Telexen indította el saját közéleti műsorát, a Szinten túl – Krug Emíliával című podcastet, ám az együttműködés 2026 októberében véget ért: a műsorvezető az utolsó adásban búcsúzott el a nézőktől, és megígérte, hamarosan elárulja, hol és milyen formában folytatja pályafutását - írja a Blikk. Nemrég pedig az derült ki, hogy Rónai Egon is távozik az ATV-től: ő a Network4 Media Grouphoz igazol.